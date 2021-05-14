Сладкий пирог из лаваша и творога. Вкуснейшая выпечка за 10 минут к завтраку и не только

Сладкий пирог из лаваша и творога — полезный и вкусный десерт. Это прекрасный повод накормить детей полезным блюдом с творогом.
Сладкий пирог из лаваша и творога: ингредиенты
- Творог – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Тонкий лаваш – 1 шт. (одна штука)
- Яйцо – 1 шт. (одна штука)
- Сахар – 3 ст. л. (три столовых ложки)
- Рафинированное растительное масло
Пошаговое приготовление:
- Творог соедините с яйцом и сахаром, вымешайте до однородности. По желанию можете ввести ванилин.
- Лаваш разложите на столе, смажьте всю поверхность начинкой.
- Начинайте скручивать рулет: скручивайте до половины. Отрежьте и сверните второй рулет.
- Рулеты нарежьте порционными кусочками – около 10-12 штук.
- Обжарьте в разогретом растительном масле под крышкой до румяности с двух сторон.
- При подаче можете полить вареньем или мёдом.
Сладкий пирог из лаваша и творога — быстрый десерт к чаю.
Приятного аппетита!
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