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Баклажаны по-грузински. Вкуснее овощной закуски я не пробовала

Баклажаны по-грузински —  обалденно вкусное блюдо. Этим блюдом можно смело угощать самых дорогих гостей.

Баклажаны по-грузински: ингредиенты

Баклажаны по-грузински

  1. Баклажаны
  2. Морковь
  3. Петрушка
  4. стручковый красный горький перец
  5. Чеснок
  6. Соль
  7. Сахар
  8. Уксус
  9. Масло растительное

Способ приготовления:

  • Вымойте баклажаны, края обрежьте и отварите, пока они не станут мягкими. Затем положите под гнёт и оставьте на ночь.
  • Натрите морковь на крупной тёрке , добавьте рубленую петрушку и чеснок.
  • В растительное масло добавьте уксус 1:1, затем сахар и соль.
  • Разрежьте баклажаны на две части вдоль, одну из них смажьте морковно-чесночной смесью и накройте сверху второй частью.
  • Переложите баклажаны в кастрюлю и пересыпьте нарезанным горьким перцем. Затем залейте масляно-уксусной смесью.
  • Баклажаны будут готовы через сутки.
  • Храните в прохладном месте.

Баклажаны по-грузински — вкуснее не бывает!

Баклажаны по-грузински. Вкуснее овощной закуски я не пробовала 2

Приятного аппетита!

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