Баклажаны по-грузински. Вкуснее овощной закуски я не пробовала

Баклажаны по-грузински — обалденно вкусное блюдо. Этим блюдом можно смело угощать самых дорогих гостей.
Баклажаны по-грузински: ингредиенты
- Баклажаны
- Морковь
- Петрушка
- стручковый красный горький перец
- Чеснок
- Соль
- Сахар
- Уксус
- Масло растительное
Способ приготовления:
- Вымойте баклажаны, края обрежьте и отварите, пока они не станут мягкими. Затем положите под гнёт и оставьте на ночь.
- Натрите морковь на крупной тёрке , добавьте рубленую петрушку и чеснок.
- В растительное масло добавьте уксус 1:1, затем сахар и соль.
- Разрежьте баклажаны на две части вдоль, одну из них смажьте морковно-чесночной смесью и накройте сверху второй частью.
- Переложите баклажаны в кастрюлю и пересыпьте нарезанным горьким перцем. Затем залейте масляно-уксусной смесью.
- Баклажаны будут готовы через сутки.
- Храните в прохладном месте.
Баклажаны по-грузински — вкуснее не бывает!
Приятного аппетита!
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