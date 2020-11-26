Банановый тортик: к сладкому столу

Банановый тортик! Мы предлагаем Вам приготовить и подать на десерт вкусный банановый тортик, рецепт которого приводим ниже.
Банановый тортик: продукты
- Три банана
- Четыреста граммов творога
- Сто двадцать граммов сливочного масла
- Семь — восемь столовых ложек сахарного песка
- Две столовые ложки сметаны
- Сто граммов печенья
- Полстакана грецких орехов
- Две столовые ложки какао
- Апельсиновая цедра
- Ванилин
Банановый тортик: как будем готовить
- Заранее достаём масло из холодильника, чтобы оно размякло и подтаяло. Перекладываем масло в миску для взбивания, добавляем сахарной пудры и взбиваем пока получится белая масса.
- Как только масса побелеет, добавим немного творога и продолжаем взбивать.
- Затем перекладываем в миску. Добавляем сливки и перемешиваем уже вилкой. Приправляем ванилином.
- В отдельной миске переминаем печенюшки. Или же сразу натираем на крупной тёрке. Хотя конечно если хотим получить крупную крошку, лучше измельчать печенье руками. Опять перемешиваем вилкой.
- Нам понадобятся большие бананы примерно одинакового размера. Очищаем их и режем концы так, чтобы кусочки были прямыми.
- Белую массу выкладываем на поднос. Сверху кладём два кусочка банана и слегка придавливаем. Сверху выкладываем ещё крема. Кладём верхушки в виде ещё одного бананового кусочка. Покрываем кремом.
- Теперь покрываем плёнкой и убираем в холодильник.
- А пока приготовим глазурь, чтобы украсить наш тортик. Берём сметану и добавляем половину необходимого количества какао. Добавляем ванилин. Также добавляем сахарного песка. Перемешиваем.
- А теперь обжариваем орешки в сковороде. Как только на орешках появится блеск, их можно переложить на доску, чтобы они остыли.
- Когда тортик достаточно окрепнет, достанем его из холодильника. Берём лопаточку и покрываем тортик глазурью. Сверху украшаем вначале цельными орешками по кругу. Затем остальные орешки измельчаем остальные орешки и посыпаем верхушку.
- Посыпаем тортик натёртой апельсиновой цедрой. Сверху просеиваем какао.
Банановый тортик: готов
А теперь спрячем в холодильник на четыре — пять часов и можем подавать к столу.
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