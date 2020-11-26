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Банановый тортик: к сладкому столу

Банановый тортик! Мы предлагаем Вам приготовить и подать на десерт вкусный банановый тортик, рецепт которого приводим ниже.

Банановый тортик: продукты

  • Три банана
  • Четыреста граммов творога
  • Сто двадцать граммов сливочного масла
  • Семь — восемь столовых ложек сахарного песка
  • Две столовые ложки сметаны
  • Сто граммов печенья
  • Полстакана грецких орехов
  • Две столовые ложки какао
  • Апельсиновая цедра
  • Ванилин

Банановый тортик: как будем готовить

  • Заранее достаём масло из холодильника, чтобы оно размякло и подтаяло. Перекладываем масло в миску для взбивания, добавляем сахарной пудры и взбиваем пока получится белая масса.
  • Как только масса побелеет, добавим немного творога и продолжаем взбивать.
  • Затем перекладываем в миску. Добавляем сливки и перемешиваем уже вилкой. Приправляем ванилином.

Банановый тортик

  • В отдельной миске переминаем печенюшки. Или же сразу натираем на крупной тёрке. Хотя конечно если хотим получить крупную крошку, лучше измельчать печенье руками. Опять перемешиваем вилкой.
  • Нам понадобятся большие бананы примерно одинакового размера. Очищаем их и режем концы так, чтобы кусочки были прямыми.
  • Белую массу выкладываем на поднос. Сверху кладём два кусочка банана и слегка придавливаем. Сверху выкладываем ещё крема.
    Кладём верхушки в виде ещё одного бананового кусочка. Покрываем кремом.
  • Теперь покрываем плёнкой и убираем в холодильник.
  • А пока приготовим глазурь, чтобы украсить наш тортик. Берём сметану и добавляем половину необходимого количества какао. Добавляем ванилин. Также добавляем сахарного песка. Перемешиваем.

Банановый тортик

  • А теперь обжариваем орешки в сковороде. Как только на орешках появится блеск, их можно переложить на доску, чтобы они остыли.
  • Когда тортик достаточно окрепнет, достанем его из холодильника. Берём лопаточку и покрываем тортик глазурью. Сверху украшаем вначале цельными орешками по кругу. Затем остальные орешки измельчаем остальные орешки и посыпаем верхушку.
  • Посыпаем тортик натёртой апельсиновой цедрой. Сверху просеиваем какао.

Банановый тортик: готов

А теперь спрячем в холодильник на четыре — пять часов и можем подавать к столу.

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