Банановый тортик: к сладкому столу

Банановый тортик! Мы предлагаем Вам приготовить и подать на десерт вкусный банановый тортик, рецепт которого приводим ниже.

Банановый тортик: продукты

Три банана

Четыреста граммов творога

Сто двадцать граммов сливочного масла

Семь — восемь столовых ложек сахарного песка

Две столовые ложки сметаны

Сто граммов печенья

Полстакана грецких орехов

Две столовые ложки какао

Апельсиновая цедра

Ванилин

Банановый тортик: как будем готовить

Заранее достаём масло из холодильника, чтобы оно размякло и подтаяло. Перекладываем масло в миску для взбивания, добавляем сахарной пудры и взбиваем пока получится белая масса.

Как только масса побелеет, добавим немного творога и продолжаем взбивать.

Затем перекладываем в миску. Добавляем сливки и перемешиваем уже вилкой. Приправляем ванилином.

В отдельной миске переминаем печенюшки. Или же сразу натираем на крупной тёрке. Хотя конечно если хотим получить крупную крошку, лучше измельчать печенье руками. Опять перемешиваем вилкой.

Нам понадобятся большие бананы примерно одинакового размера. Очищаем их и режем концы так, чтобы кусочки были прямыми.

Белую массу выкладываем на поднос. Сверху кладём два кусочка банана и слегка придавливаем. Сверху выкладываем ещё крема. Кладём верхушки в виде ещё одного бананового кусочка. Покрываем кремом.

Кладём верхушки в виде ещё одного бананового кусочка. Покрываем кремом. Теперь покрываем плёнкой и убираем в холодильник.

А пока приготовим глазурь, чтобы украсить наш тортик. Берём сметану и добавляем половину необходимого количества какао. Добавляем ванилин. Также добавляем сахарного песка. Перемешиваем.

А теперь обжариваем орешки в сковороде. Как только на орешках появится блеск, их можно переложить на доску, чтобы они остыли.

Когда тортик достаточно окрепнет, достанем его из холодильника. Берём лопаточку и покрываем тортик глазурью. Сверху украшаем вначале цельными орешками по кругу. Затем остальные орешки измельчаем остальные орешки и посыпаем верхушку.

Посыпаем тортик натёртой апельсиновой цедрой. Сверху просеиваем какао.

Банановый тортик: готов

А теперь спрячем в холодильник на четыре — пять часов и можем подавать к столу.