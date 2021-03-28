Салат День и ночь. Потрясающий салат рецепт которого мне достался от мамы

Салат день и ночь — очень вкусный и праздничный.
Салат день и ночь (мясной) ингредиенты:
- 300 (триста) гр — говядины
- 300 (триста) гр — куриного филе
- майонез
- 1 (одна) шт — свежего огурца
- 1 (одна) шт — соленого огурца
- 3 (три) шт — картофеля (отварить)
- 1 (одна) шт — маринованного лука
- маслины
- 100 (сто) гр — соленых грибов
- 1 (одна) шт — вареной моркови
- баночка консервированной кукурузы
- 100 (сто) гр — твердого сыра
- 4 (четыре) шт — вареных яиц (отдельно белки, отдельно желтки)
Рецепт приготовления:
- Салатницу разделите на две равные половины. На одну из них выложите мелко нарезанную говядину, на другую – отварное нарезанной куриное мясо
- Слой смажьте майонезом. Дальше идут огурцы – свежие и солёные. Нарежьте мелкими кубиками, солёные выкладывайте на говядину, а свежие – на курицу. И вновь промажьте получившийся слой майонезом. Затем кладёте общий слой (на всю тарелку) из отварного натёртого на тёрке картофеля. Промажьте его майонезом и выложите опять-таки на всю тарелку слой мелко нарезанного маринованного репчатого лука. Его также покройте тонкими мазками майонеза и вновь переходите на половинные слои: на одной стороне салата положите нарезанные маслины, на другой – солёные грибы. Дальше идут натёртые на мелкой тёрке – с одной стороны варёная морковь, а с другой – твёрдый сыр. Всё промажьте майонезом. Верх салата: на одну половинку выложите натёртые яичные желтки и кукурузу, а на другую – белки и нарезанные маслины. Салат день и ночь — невероятно красивый и вкусный! Готовьте с удовольствием!
Свежие комментарии