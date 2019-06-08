Очаруйте и удивите всех вот таким нежным лакомством. И не потеряйте этот рецепт

Ингредиенты:

Молоко (свежее, с невысокой жирностью) — 1 л

Сок лимонный — 2,5 ст. л.

Сахар — 150 г

Вода — 350 мл

Приготовление:

Вскипятите молоко и добавьте 2-3 столовые ложки лимонного сока. Помешивайте.

Когда отделится творог, отправьте его намарлю и отожмите.

Отправьте творог на стол и вымесите до однородности, скатайте небольшие шарики.

Для сиропа смешайте воду и сахар и прокипятите пять минут, бросьте в сироп шарики и варите минут 15.

Поставьте эту кастрюлю в холодную воду, накройте крышкой и оставьте примерно на сутки.

Приятного аппетита!!!