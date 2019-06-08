Очаруйте и удивите всех вот таким нежным лакомством. И не потеряйте этот рецепт

Ингредиенты:
Молоко (свежее, с невысокой жирностью) — 1 л
Сок лимонный — 2,5 ст. л.
Сахар — 150 г
Вода — 350 мл
Приготовление:
Вскипятите молоко и добавьте 2-3 столовые ложки лимонного сока. Помешивайте.
Когда отделится творог, отправьте его намарлю и отожмите.
Отправьте творог на стол и вымесите до однородности, скатайте небольшие шарики.
Для сиропа смешайте воду и сахар и прокипятите пять минут, бросьте в сироп шарики и варите минут 15.
Поставьте эту кастрюлю в холодную воду, накройте крышкой и оставьте примерно на сутки.
Приятного аппетита!!!
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