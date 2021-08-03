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Хрустящий «Бабушкин салат» за 10 минут из огурцов. Готовлю 20 банок

Овощное ассорти в одной баночке – это практично и очень вкусно. Маринованная закуска получается просто идеальной, в меру соленой, пикантной, острой.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

огурцы, 1 кг;

помидоры, 500 г;

перец сладкий, 300 г;

острый перец, 1 шт;

чеснок, 1 головка;

лук, 1 шт;

зелень;

соль, 1 ст.л;

сахар, 3 ст.л;

уксус 9 %, 1 ч.л;

масло растительное, 100 мл.

Процесс приготовления

Зелень берите по вкусу – укроп и петрушку, по большому пучку.

Огурцы лучше выбирать молодые, небольшие, режем кружочками.

Лук режем полукольцами, сладкий перец – соломкой, чеснок кусочками, острый перец – мелкими кусочками.

Обжариваем лук до золотистого цвета, добавляем перец и тушим 2 минуты.

Томаты превращаем в пасту и вливаем в сковороду.

Добавляем огурцы.

Добавляем соль и сахар, уксус, зелень и чеснок. Тушим 5 – 7 минут.

Салат раскладываем плотно в банки, заливаем оставшимся маринадом и закручиваем крышками.

Хрустящий «Бабушкин салат» за 10 минут из огурцов. Готовлю 20 банок

Переворачиваем банки, укутываем и оставляем остывать.

Храним в кладовке или в подвале.

Хрустящий «Бабушкин салат» за 10 минут из огурцов. Готовлю 20 банок

Салатик очень вкусный и ароматный, хрустящий, отлично подходит к любым блюдам, при подаче можно добавить свежего чеснока и зелени.

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