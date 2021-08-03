Хрустящий «Бабушкин салат» за 10 минут из огурцов. Готовлю 20 банок

Овощное ассорти в одной баночке – это практично и очень вкусно. Маринованная закуска получается просто идеальной, в меру соленой, пикантной, острой.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
огурцы, 1 кг;
помидоры, 500 г;
перец сладкий, 300 г;
острый перец, 1 шт;
чеснок, 1 головка;
лук, 1 шт;
зелень;
соль, 1 ст.л;
сахар, 3 ст.л;
уксус 9 %, 1 ч.л;
масло растительное, 100 мл.
Процесс приготовления
Зелень берите по вкусу – укроп и петрушку, по большому пучку.
Огурцы лучше выбирать молодые, небольшие, режем кружочками.
Лук режем полукольцами, сладкий перец – соломкой, чеснок кусочками, острый перец – мелкими кусочками.
Обжариваем лук до золотистого цвета, добавляем перец и тушим 2 минуты.
Томаты превращаем в пасту и вливаем в сковороду.
Добавляем огурцы.
Добавляем соль и сахар, уксус, зелень и чеснок. Тушим 5 – 7 минут.
Салат раскладываем плотно в банки, заливаем оставшимся маринадом и закручиваем крышками.
Переворачиваем банки, укутываем и оставляем остывать.
Храним в кладовке или в подвале.
Салатик очень вкусный и ароматный, хрустящий, отлично подходит к любым блюдам, при подаче можно добавить свежего чеснока и зелени.
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