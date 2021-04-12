Творожный манник. Оригинальный сладкий и нежный десерт, который понравится как детям, так и взрослым

Этот рецепт приготовления блюда Творожный манник, невероятно прост и очень полезен. В нем есть так необходимый для организма творог. Готовьте почаще такие десерты и будьте здоровы.

Творожный манник: ингредиенты

Крупа манная – 1 ст. (один стакан) Творог – 300 г. (триста грамм) Сахар – 1 ст. (один стакан) Яйца – 3 шт. (три штуки) Сметана – 100 мл. (сто миллилитров) Разрыхлитель – 1 ч. л (одна чайная ложка) Ванильный сахар – 2 ч. л (две чайные ложки)

Пошаговое приготовление:

Творог растереть с сахаром, желтками, сметаной и ванильный сахаром.

Добавить перемешанную с разрыхлителем манную крупу.

Белки взбить до устойчивых пиков и аккуратно ввести в творожный массу.

Выложить тесто в смазанную маслом форму.

Испечь при температуре 190 градусов в течение 50 минут до золотистого цвета.

Манник можно полить соусом, так он станет еще вкуснее.

Творожный манник — самый полезный десерт.

Готовьте и радуйте близких!