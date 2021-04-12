Творожный манник. Оригинальный сладкий и нежный десерт, который понравится как детям, так и взрослым

Этот рецепт приготовления блюда Творожный манник, невероятно прост и очень полезен. В нем есть так необходимый для организма творог. Готовьте почаще такие десерты и будьте здоровы.
Творожный манник: ингредиенты
- Крупа манная – 1 ст. (один стакан)
- Творог – 300 г. (триста грамм)
- Сахар – 1 ст. (один стакан)
- Яйца – 3 шт. (три штуки)
- Сметана – 100 мл. (сто миллилитров)
- Разрыхлитель – 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Ванильный сахар – 2 ч. л (две чайные ложки)
Пошаговое приготовление:
- Творог растереть с сахаром, желтками, сметаной и ванильный сахаром.
- Добавить перемешанную с разрыхлителем манную крупу.
- Белки взбить до устойчивых пиков и аккуратно ввести в творожный массу.
- Выложить тесто в смазанную маслом форму.
- Испечь при температуре 190 градусов в течение 50 минут до золотистого цвета.
- Манник можно полить соусом, так он станет еще вкуснее.
Творожный манник — самый полезный десерт.
Готовьте и радуйте близких!
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