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Творожный манник. Оригинальный сладкий и нежный десерт, который понравится как детям, так и взрослым

Этот рецепт приготовления блюда Творожный манник, невероятно прост и очень полезен. В нем есть так необходимый для организма творог. Готовьте почаще такие десерты и будьте здоровы.

Творожный манник: ингредиенты

Творожный манник

  1. Крупа манная – 1 ст. (один стакан)
  2. Творог – 300 г. (триста грамм)
  3. Сахар – 1 ст. (один стакан)
  4. Яйца – 3 шт. (три штуки)
  5. Сметана – 100 мл. (сто миллилитров)
  6. Разрыхлитель – 1 ч. л (одна чайная ложка)
  7. Ванильный сахар – 2 ч. л (две чайные ложки)

Пошаговое приготовление:

Творожный манник. Оригинальный сладкий и нежный десерт, который понравится как детям, так и взрослым 3

  • Творог растереть с сахаром, желтками, сметаной и ванильный сахаром.
  • Добавить перемешанную с разрыхлителем манную крупу.
  • Белки взбить до устойчивых пиков и аккуратно ввести в творожный массу.
  • Выложить тесто в смазанную маслом форму.
  • Испечь при температуре 190 градусов в течение 50 минут до золотистого цвета.
  • Манник можно полить соусом, так он станет еще вкуснее.

Творожный манник — самый полезный десерт.

Творожный манник. Оригинальный сладкий и нежный десерт, который понравится как детям, так и взрослым 4

Готовьте и радуйте близких!

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