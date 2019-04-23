Вкусный гуляш из куриного филе без заморочек и хлопот

Ингредиенты
- 500 г куриное филе
- 1-2 шт. луковица
- 1-2 зубчика чеснок
- 1,5 стакана вода
- 1 шт. морковь
- 3 ст.л. растительное масло
- 2 ст.л. сметана
- 1 ст.л. томатная паста
- черный перец
- 1 ст.л. пшеничная мука
- соль
- 1-2 шт. лавровый лист
Шаги
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Некрупными кусочками любой формы нарезать куриное филе, выложить его в сковороду с разогретым маслом и обжарить, помешивая, до легкого зарумянивания со всех сторон.
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Морковь, лук и чеснок очистить, нарезать морковь или потереть на терке, полукольцами нашинковать лук, измельчить чеснок, предварительно раздавив его тыльной стороной ножа (так он даст больше аромата).
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Добавить подготовленные овощи в сковороду к курице, перемешать, жарить 5-7мин на среднем огне.
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Добавить в сковороду муку, перемешать, выложить томат-пасту, сметану, перемешать снова и тушить гуляш еще 5мин.
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Далее в сковороду влить воду, перемешать, подсолить, поперчить и довести до кипения, тушить на слабом огне после закипания 20мин, добавив за 5мин до конца тушения лавровый лист и специи.
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Подавать готовый гуляш из курицы к столу горячим, как с гарниром, так и без него.
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Приятного аппетита!
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