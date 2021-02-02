В последнее время стала часто покупать пекинскую капусту. Показываю, какую вкусноту из нее готовлю (необычный гарнир и закуска)

Это простое, быстрое и легкое блюдо, которое помогает разнообразить ваш домашнее меню и удивить всех таким оригинальным вкусом. Я подаю этот гарнир с мясными и рыбными блюдами, получается идеальное сочетание.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- капуста пекинская, 1 шт;
- яйца, 2 шт;
- соль и специи, смесь перцев.
Процесс приготовления
Капусту очищаем от верхних листьев.
Берем шпажки для шашлыка и протыкаем насквозь капусту так, чтобы между шпажками оставалось расстояние около 3 – 5 см.
Теперь берем острый нож и режем капусту на стейки так, чтобы каждый оказался на шпажке.
Совет: шпажки просто помогают стейку оставаться целым и избавляют вас от неудобство от того, что капуста будет распадаться при обжаривании.
Для кляра отделяем белки от желтков.
Белки солим по вкусу и взбиваем до относительно стойкой пены, но без усердия, здесь не нужно устойчивых пиков.
Теперь вводим по одному желтки и взбиваем.
Всыпаем все специи, добавляем травы.
Окунаем в кляр каждый кусочек и обжариваем на разогретом растительном масле с двух сторон.
Когда будете выкладывать на блюдо стейки, убирайте шпажки – ломтики уже «схвачены» корочкой и не будут распадаться.
Посыпаем измельченным чесноком и зеленью, подаем с разными соусами.
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