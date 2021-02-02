В последнее время стала часто покупать пекинскую капусту. Показываю, какую вкусноту из нее готовлю (необычный гарнир и закуска)

Это простое, быстрое и легкое блюдо, которое помогает разнообразить ваш домашнее меню и удивить всех таким оригинальным вкусом. Я подаю этот гарнир с мясными и рыбными блюдами, получается идеальное сочетание.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

капуста пекинская, 1 шт;

яйца, 2 шт;

соль и специи, смесь перцев.

Процесс приготовления

Капусту очищаем от верхних листьев.

Берем шпажки для шашлыка и протыкаем насквозь капусту так, чтобы между шпажками оставалось расстояние около 3 – 5 см.

Теперь берем острый нож и режем капусту на стейки так, чтобы каждый оказался на шпажке.

Совет: шпажки просто помогают стейку оставаться целым и избавляют вас от неудобство от того, что капуста будет распадаться при обжаривании.

Для кляра отделяем белки от желтков.

Белки солим по вкусу и взбиваем до относительно стойкой пены, но без усердия, здесь не нужно устойчивых пиков.

Теперь вводим по одному желтки и взбиваем.

Всыпаем все специи, добавляем травы.

Окунаем в кляр каждый кусочек и обжариваем на разогретом растительном масле с двух сторон.

Когда будете выкладывать на блюдо стейки, убирайте шпажки – ломтики уже «схвачены» корочкой и не будут распадаться.

Посыпаем измельченным чесноком и зеленью, подаем с разными соусами.