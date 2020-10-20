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Салат из сырой моркови: полезный и очень вкусный салат

Салат из сырой моркови – пожалуй, самый полезный салат! Готовить его просто и быстро. Отличный вариант для здорового или диетического питания.

Салат из сырой моркови: ингредиенты

Салат из сырой моркови: полезный и очень вкусный салат

  1. 1 (одна) шт – сельдерея
  2. 4 (четыре) шт – моркови
  3. 4 (четыре) шт – яблок
  4. 2 (две) ч. ложки – сахара
  5. Соль по вкусу
  6. 2 (две) ст. ложки – сметаны

Салат из сырой моркови: рецепт

Салат из сырой моркови

  • Овощи помойте, очистите
  • Сельдерей нарежьте солонкой
  • Яблоки нарежьте мелким кубиком
  • Морковь натрите на корейской терке
  • Перемешайте и добавьте сахар
  • Посолите по вкусу
  • Заправьте сметаной
  • Можно и майонезом. Смотрите по своим вкусовым предпочтениям
  • Можно добавить и растительное масло. Даже нужно, я бы сказала. Оливковое в этот салат не подойдет, на мой взгляд

Салат из сырой моркови готов: Видео

Такой салатик можно приготовить в любой сезон. Будь – то лето, будь – то зима! Витамины организму нужны всегда! Продукты доступные. Салат получается очень бюджетным. Сэкономит ваше время. Зато вы получите массу полезных витаминов! Готовьте на здоровье. А еще, салат получится ярким, праздничным. Таким солнечным!

Салат из сырой моркови

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