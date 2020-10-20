Салат из сырой моркови: полезный и очень вкусный салат

Салат из сырой моркови – пожалуй, самый полезный салат! Готовить его просто и быстро. Отличный вариант для здорового или диетического питания.
Салат из сырой моркови: ингредиенты
- 1 (одна) шт – сельдерея
- 4 (четыре) шт – моркови
- 4 (четыре) шт – яблок
- 2 (две) ч. ложки – сахара
- Соль по вкусу
- 2 (две) ст. ложки – сметаны
Салат из сырой моркови: рецепт
- Овощи помойте, очистите
- Сельдерей нарежьте солонкой
- Яблоки нарежьте мелким кубиком
- Морковь натрите на корейской терке
- Перемешайте и добавьте сахар
- Посолите по вкусу
- Заправьте сметаной
- Можно и майонезом. Смотрите по своим вкусовым предпочтениям
- Можно добавить и растительное масло. Даже нужно, я бы сказала. Оливковое в этот салат не подойдет, на мой взгляд
Салат из сырой моркови готов: Видео
Такой салатик можно приготовить в любой сезон. Будь – то лето, будь – то зима! Витамины организму нужны всегда! Продукты доступные. Салат получается очень бюджетным. Сэкономит ваше время. Зато вы получите массу полезных витаминов! Готовьте на здоровье. А еще, салат получится ярким, праздничным. Таким солнечным!
Свежие комментарии