Салат из сырой моркови: полезный и очень вкусный салат

Салат из сырой моркови – пожалуй, самый полезный салат! Готовить его просто и быстро. Отличный вариант для здорового или диетического питания.

Салат из сырой моркови: ингредиенты

1 (одна) шт – сельдерея 4 (четыре) шт – моркови 4 (четыре) шт – яблок 2 (две) ч. ложки – сахара Соль по вкусу 2 (две) ст. ложки – сметаны

Салат из сырой моркови: рецепт

Овощи помойте, очистите

Сельдерей нарежьте солонкой

Яблоки нарежьте мелким кубиком

Морковь натрите на корейской терке

Перемешайте и добавьте сахар

Посолите по вкусу

Заправьте сметаной

Можно и майонезом. Смотрите по своим вкусовым предпочтениям

Можно добавить и растительное масло. Даже нужно, я бы сказала. Оливковое в этот салат не подойдет, на мой взгляд

Салат из сырой моркови готов: Видео

Такой салатик можно приготовить в любой сезон. Будь – то лето, будь – то зима! Витамины организму нужны всегда! Продукты доступные. Салат получается очень бюджетным. Сэкономит ваше время. Зато вы получите массу полезных витаминов! Готовьте на здоровье. А еще, салат получится ярким, праздничным. Таким солнечным!