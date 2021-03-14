Салат из маринованной капусты и болгарского перца получается очень вкусным, сытным. Отличный вариант и для праздничного стола! Обязательно возьмите этот рецепт на заметку.
Салат из маринованной капусты и болгарского перца: ингредиенты
- 1 (один) кг — моркови
- 5 (пять) кг — капусты
- 1 (один) кг — лука
- 1 (один) кг — болгарского перца
- 250 (двести пятьдесят) гр — 9% уксуса
- 250 (двести пятьдесят) гр — масла растительного
- 250 (двести пятьдесят) гр — сахара
- 180 (сто восемьдесят) гр — соли
- 6 (шесть) гр — перца горошком
Рецепт приготовления:
- Капусту нашинкуйте
- Лук нарежьте тонкими полукольцами
- Перец – тонкой соломкой
- Морковь натрите на крупной терке
- Доведите воду до кипения и добавьте соль, сахар, кипятите минуту и уберите с плиты. Влейте уксус и оставьте остужаться до комнатной температуры
- Если вы делаете без уксуса, тогда тщательно стерилизуйте банки и крышки. Это очень важно!
- Хорошо перемешайте салат и уложите его в банки, залейте маринадом
- Когда все остынет, отправьте банки на 12 часов в холодильник
- Салат из маринованной капусты и болгарского перца удался на славу. Его можно кушать с любым гарниром. И даже вкусно его употреблять как самостоятельное блюдо.
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