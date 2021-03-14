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Салат из маринованной капусты и болгарского перца

Салат из маринованной капусты и болгарского перца получается очень вкусным, сытным. Отличный вариант и для праздничного стола! Обязательно возьмите этот рецепт на заметку.

Салат из маринованной капусты и болгарского перца

Салат из маринованной капусты и болгарского перца: ингредиенты

  1. 1 (один) кг — моркови
  2. 5 (пять) кг — капусты
  3. 1 (один) кг — лука
  4. 1 (один) кг — болгарского перца
  5. 250 (двести пятьдесят) гр — 9% уксуса
  6. 250 (двести пятьдесят) гр — масла растительного
  7. 250 (двести пятьдесят) гр — сахара
  8. 180 (сто восемьдесят) гр — соли
  9.  6 (шесть) гр — перца горошком

Рецепт приготовления:

  • Капусту нашинкуйте
  • Лук нарежьте тонкими полукольцами
  • Перец – тонкой соломкой
  • Морковь натрите на крупной терке
  • Доведите воду до кипения и добавьте соль, сахар, кипятите минуту и уберите с плиты. Влейте уксус и оставьте остужаться до комнатной температуры
  • Если вы делаете без уксуса, тогда тщательно стерилизуйте банки и крышки. Это очень важно!
  • Хорошо перемешайте салат и уложите его в банки, залейте маринадом
  • Когда все остынет, отправьте банки на 12 часов в холодильник
  • Салат из маринованной капусты и болгарского перца удался на славу. Его можно кушать с любым гарниром. И даже вкусно его употреблять как самостоятельное блюдо.
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