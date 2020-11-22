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Бульон из куриных грудок: диетический бульон отлично утоляющий голод

Бульон из куриных грудок – любимое лакомство не только взрослых, но и детей. Такой бульон низкокалорийный. Отлично подойдет тем, кто на диете.

Бульон из куриных грудок: ингредиенты

Бульон из куриных грудок

  1. 1 (одна) шт – моркови
  2. 200 (двести) гр – куриных грудок
  3. 1 (одна) шт – лука
  4. Полторы ч. ложки – соли
  5. Немного петрушки

Бульон из куриных грудок: рецепт

Бульон из куриных грудок

  • Морковь нарежьте, как вам угодно. Можно кружочками или средними брусочками
  • Налейте в кастрюлю воды, положите в нее очищенный лук целой головкой, морковь нарезанную и хорошо промытую грудку
  • Посолите
  • Варите пока не закипит на среднем огне, затем снимите пену, и варите на медленном огне один час
  • Выньте из кастрюли мясо и лук
  • Куриную грудку нарежьте на средние кусочки
  • Петрушку измельчите
  • Положите мясо в бульон. Присыпьте зеленью и скорее ешьте!

Бульон из куриных грудок готов!

Бульон из куриных грудок

Вот такой легкий, и в то же время сытный и невероятно вкусный бульон с мясом готов. Отличный вариант для детского питания. Белое мясо курицы очень полезное! На здоровье.

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