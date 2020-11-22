Бульон из куриных грудок: диетический бульон отлично утоляющий голод

Бульон из куриных грудок – любимое лакомство не только взрослых, но и детей. Такой бульон низкокалорийный. Отлично подойдет тем, кто на диете.

Бульон из куриных грудок: ингредиенты

1 (одна) шт – моркови 200 (двести) гр – куриных грудок 1 (одна) шт – лука Полторы ч. ложки – соли Немного петрушки

Бульон из куриных грудок: рецепт

Морковь нарежьте, как вам угодно. Можно кружочками или средними брусочками

Налейте в кастрюлю воды, положите в нее очищенный лук целой головкой, морковь нарезанную и хорошо промытую грудку

Посолите

Варите пока не закипит на среднем огне, затем снимите пену, и варите на медленном огне один час

Выньте из кастрюли мясо и лук

Куриную грудку нарежьте на средние кусочки

Петрушку измельчите

Положите мясо в бульон. Присыпьте зеленью и скорее ешьте!

Бульон из куриных грудок готов!

Вот такой легкий, и в то же время сытный и невероятно вкусный бульон с мясом готов. Отличный вариант для детского питания. Белое мясо курицы очень полезное! На здоровье.