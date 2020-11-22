Бульон из куриных грудок: диетический бульон отлично утоляющий голод

Бульон из куриных грудок – любимое лакомство не только взрослых, но и детей. Такой бульон низкокалорийный. Отлично подойдет тем, кто на диете.
Бульон из куриных грудок: ингредиенты
- 1 (одна) шт – моркови
- 200 (двести) гр – куриных грудок
- 1 (одна) шт – лука
- Полторы ч. ложки – соли
- Немного петрушки
Бульон из куриных грудок: рецепт
- Морковь нарежьте, как вам угодно. Можно кружочками или средними брусочками
- Налейте в кастрюлю воды, положите в нее очищенный лук целой головкой, морковь нарезанную и хорошо промытую грудку
- Посолите
- Варите пока не закипит на среднем огне, затем снимите пену, и варите на медленном огне один час
- Выньте из кастрюли мясо и лук
- Куриную грудку нарежьте на средние кусочки
- Петрушку измельчите
- Положите мясо в бульон. Присыпьте зеленью и скорее ешьте!
Бульон из куриных грудок готов!
Вот такой легкий, и в то же время сытный и невероятно вкусный бульон с мясом готов. Отличный вариант для детского питания. Белое мясо курицы очень полезное! На здоровье.
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