6 вариантов, закусочные рулеты из красной рыбы

1. Закуска «Нежность Дракона»

Гости на пороге, а у вас нет времени приготовить замысловатое блюдо? Эта закуска придется весьма кстати! Притом блюдо настолько легко готовить, что с ним справится даже начинающая хозяйка.

Нам потребуется:

Форель слабосолёная 250 г,

Сыр творожный с зеленью 1 баночка

Зелень по вкусу 1 пучок

Салатные листья немного

Зелёный лук немного

Аккуратно нарезать рыбу тонкими пластинами.

Рыбные пластины выложить внахлёст в 2 рада на пищевую плёнку или бумагу для выпекания, на них слоем сыр и листочки зелени без веточек в 1 ряд.

Свернуть рыбу с сыром рулетом и оставить в холодильнике на 1-2 часа.

Затем острым ножом разрезать рулет на кусочки и выложить на салатные листья. Украсить блюдо зеленью и перышками лука. Перед подачей охладить.

2. Рулетики из лаваша с семгой и ветчиной

Очень популярная закуска, вариантов приготовления которой великое множество.

Я предлагаю два варианта — для любителей мяса и рыбы.

Из указанного количества ингредиентов получается около 30 рулетиков.

Ингредиенты

2 лаваша (армянских)

200-300 г семги (малосоленой)

300 г ветчины

200-300 г плавленого сыра

зелень по вкусу

Приготовление

Зелень мелко нарезать.

Семгу нарезать тонкими пластиками.

Лаваш смазать тонким слоем сыра.Выложить семгу.Посыпать зеленью.Лаваш с семгой свернуть в рулет и положить на 10-15 минут в морозилку.Затем достать и нарезать кусочками.Также сделать рулетики с ветчиной.Приятного аппетита!

3. Закусочный рулет «Тигровый»

Ингредиенты:

4яйца

2 ст.л муки

2ст.л.крахмала

100 гр.майонеза

соль,перец

зелень(у меня 25 гр: замороженной)

100 гр,оливок

100масло сл.(у меня-плавленый сыр с рыбой)

250-300 нарезки красной рыбы (у меня 200 +100гр красной икры-форель),

Приготовление:

Смешать яйца с мукой; крахмалом;майонез,соль,перец

Немного теста смешать с зеленью

Застелить противень пекарской бумагой и остальное тесто вылить на противень(у меня был 24 на 34 см., если у вас побольше -добавьте ещё одно яйцо )

Чайной ложкой выложить смесь с зеленью

Нарезать оливки …

…выложить их на тесто

Запекать 7-10 мин при 180-200*С

С противня готовое тесто опрокинуть на бумагу — сверху окажется нижняя сторона (сторона с оливками будет снизу).

Смазать сыром.

Далее выложить икру…

филе рыбы, побрызгать лимоном

Завернуть в рулет…… и в холодильник на 2 часа

Удивляйте гостей и наслаждайтесь вкусом!

4. Рулет из лаваша с семгой

Ингредиенты:

Лаваш армянский: 2 шт;

Семга: 300 гр;

Сливочный плавленный сыр: 180 гр;

Лук порей;

Зелень укропа и кинзы.

Описание процесса приготовления:

Самый быстрый и простой в приготовлении рулет из лаваша готовится с начинкой из красной рыбы (семги или форели). Этот рулет является отличной альтернативой бутербродам и является великолепной закуской на праздничный стол. Я лично готовлю его уже не в первый раз и могу сказать, что все ингредиенты отлично сочетаются по вкусу.

Нарезать зелень укропа, кинзы и лук порей. Вместо порея можно использовать белый или обычный репчатый лук.

Раскатать лист лаваша и намазать его половиной плавленного сливочного сыра.

Выложить на лаваш с сыром кусочки семги или любой другой красной соленой рыбы.

Поверх первого лаваша и начинки выложим второй, слегка прижмем его ладонями. Смажем его плавленным сыром, перемешаем нарубленную ранее зелень, и выложим ее ровным слоем.

Аккуратно завернем рулет справа налево и завернув в паке уберем в холодильник на 1 час, чтобы он пропитался.

После пропитки можно нарезать наш рулет с семгой и подавать к столу.

Приятного аппетита!

PS: Для этого и других рецептов рекомендую Вам солить красную рыбу самостоятельно, ведь она получается не только более вкусной, но и гораздо более полезной магазинных аналогов.

5. Вкусная пародия на суши.

Просто пародия на суши. Пародия понравилась, оказавшись на удивление симпатично-приятно-вкусной. Основа для рулетиков наверное сыр. Его можно взять в принципе любой, но я взял, очень мне нравящийся сыр «Рикотто». Нравится он наверное своим необычным и непривычным нам вкусом, а не нравится только ценой.

Ну разговор не о сыре, а о рулетиках. Кроме сыра нам понадобятся – слабосоленая красная рыба (сёмга. форель), лимон, кедровые орешки, укроп и огурец. Собрали все составляющие? Готовим начинку. Слегка обжариваем кедровые орешки, режем не мелко, но и не крупно укропчик. Натираем цедру лимона. Все смешиваем с рикотто. Добавляем сок половинки лимона. Перемешиваем. Огурчик режем на полоски. Начинка готова

Берем бамбуковую циновочку (часто продают ее, как коврик-подставку под посуду), кладем на нее пищевую пленку. На пленку выкладываем с небольшим перехлестом тонко порезанную рыбу. На рыбу начинку, приблизительно по 5-7 мм. толщиной. посередке – несколько полосочек порезанного огурчика. Огурчик вообще нужен для свежести и для хрумскости.

Заворачиваем. Формируем «колбаску». Закручиваем торцы «колбаски». Аккуратно помещаем «колбаску» в холодильник. Там она немного застывает. Достаем, разворачиваем и увлажненным ножом разрезаем наискось. Выставляем в тарелочку, украшаем лимончиком. И удивляемся, что делать с остатками начинки?

6. Сырный рулет с рыбой

Для приготовления вам потребуются:

твердый сыр – 400 г

соленая рыба (семга, форель) — 300 г

зелень

салатные листья

Способ приготовления:

Натереть сыр, порезать зелень и все перемешать.

Выложить эту смесь в очень плотный пакет, который не расплавится в кипятке, слегка смазав его внутри маслом, чтобы сыр легко отделялся.

Пакет держите за кончики и опустите на две минуты в кипящую воду, пока не размягчится сыр.

Нарезать рыбу длинными ломтиками.

Сырную массу выложить на пакет, сверху накрыть еще одним пакетом и раскатать тонким пластом. Верхний пакет снять, рядами уложить рыбу.

Свернуть как рулет, накрыть пленкой. Выдержать час на холоде, порезать, уложить на листья салата.