6 вариантов, закусочные рулеты из красной рыбы

Начинка просто Космос!
1. Закуска «Нежность Дракона»
Гости на пороге, а у вас нет времени приготовить замысловатое блюдо? Эта закуска придется весьма кстати! Притом блюдо настолько легко готовить, что с ним справится даже начинающая хозяйка.
Нам потребуется:
Форель слабосолёная 250 г,
Сыр творожный с зеленью 1 баночка
Зелень по вкусу 1 пучок
Салатные листья немного
Зелёный лук немного
Аккуратно нарезать рыбу тонкими пластинами.
Рыбные пластины выложить внахлёст в 2 рада на пищевую плёнку или бумагу для выпекания, на них слоем сыр и листочки зелени без веточек в 1 ряд.
Свернуть рыбу с сыром рулетом и оставить в холодильнике на 1-2 часа.
Затем острым ножом разрезать рулет на кусочки и выложить на салатные листья. Украсить блюдо зеленью и перышками лука. Перед подачей охладить.
2. Рулетики из лаваша с семгой и ветчиной
Очень популярная закуска, вариантов приготовления которой великое множество.
Я предлагаю два варианта — для любителей мяса и рыбы.
Из указанного количества ингредиентов получается около 30 рулетиков.
Ингредиенты
2 лаваша (армянских)
200-300 г семги (малосоленой)
300 г ветчины
200-300 г плавленого сыра
зелень по вкусу
Приготовление
Зелень мелко нарезать.
Семгу нарезать тонкими пластиками.
Лаваш смазать тонким слоем сыра.
Выложить семгу.
Посыпать зеленью.
Лаваш с семгой свернуть в рулет и положить на 10-15 минут в морозилку.
Затем достать и нарезать кусочками.
Также сделать рулетики с ветчиной.
Приятного аппетита!
3. Закусочный рулет «Тигровый»
Ингредиенты:
4яйца
2 ст.л муки
2ст.л.крахмала
100 гр.майонеза
соль,перец
зелень(у меня 25 гр: замороженной)
100 гр,оливок
100масло сл.(у меня-плавленый сыр с рыбой)
250-300 нарезки красной рыбы (у меня 200 +100гр красной икры-форель),
Приготовление:
Смешать яйца с мукой; крахмалом;майонез,соль,перец
Немного теста смешать с зеленью
Застелить противень пекарской бумагой и остальное тесто вылить на противень(у меня был 24 на 34 см., если у вас побольше -добавьте ещё одно яйцо )
Чайной ложкой выложить смесь с зеленью
Нарезать оливки …
…выложить их на тесто
Запекать 7-10 мин при 180-200*С
С противня готовое тесто опрокинуть на бумагу — сверху окажется нижняя сторона (сторона с оливками будет снизу).
Смазать сыром.
Далее выложить икру…
филе рыбы, побрызгать лимоном
Завернуть в рулет…… и в холодильник на 2 часа
Удивляйте гостей и наслаждайтесь вкусом!
4. Рулет из лаваша с семгой
Ингредиенты:
Лаваш армянский: 2 шт;
Семга: 300 гр;
Сливочный плавленный сыр: 180 гр;
Лук порей;
Зелень укропа и кинзы.
Описание процесса приготовления:
Самый быстрый и простой в приготовлении рулет из лаваша готовится с начинкой из красной рыбы (семги или форели). Этот рулет является отличной альтернативой бутербродам и является великолепной закуской на праздничный стол. Я лично готовлю его уже не в первый раз и могу сказать, что все ингредиенты отлично сочетаются по вкусу.
Нарезать зелень укропа, кинзы и лук порей. Вместо порея можно использовать белый или обычный репчатый лук.
Раскатать лист лаваша и намазать его половиной плавленного сливочного сыра.
Выложить на лаваш с сыром кусочки семги или любой другой красной соленой рыбы.
Поверх первого лаваша и начинки выложим второй, слегка прижмем его ладонями. Смажем его плавленным сыром, перемешаем нарубленную ранее зелень, и выложим ее ровным слоем.
Аккуратно завернем рулет справа налево и завернув в паке уберем в холодильник на 1 час, чтобы он пропитался.
После пропитки можно нарезать наш рулет с семгой и подавать к столу.
Приятного аппетита!
PS: Для этого и других рецептов рекомендую Вам солить красную рыбу самостоятельно, ведь она получается не только более вкусной, но и гораздо более полезной магазинных аналогов.
5. Вкусная пародия на суши.
Просто пародия на суши. Пародия понравилась, оказавшись на удивление симпатично-приятно-вкусной. Основа для рулетиков наверное сыр. Его можно взять в принципе любой, но я взял, очень мне нравящийся сыр «Рикотто». Нравится он наверное своим необычным и непривычным нам вкусом, а не нравится только ценой.
Ну разговор не о сыре, а о рулетиках. Кроме сыра нам понадобятся – слабосоленая красная рыба (сёмга. форель), лимон, кедровые орешки, укроп и огурец. Собрали все составляющие? Готовим начинку. Слегка обжариваем кедровые орешки, режем не мелко, но и не крупно укропчик. Натираем цедру лимона. Все смешиваем с рикотто. Добавляем сок половинки лимона. Перемешиваем. Огурчик режем на полоски. Начинка готова
Берем бамбуковую циновочку (часто продают ее, как коврик-подставку под посуду), кладем на нее пищевую пленку. На пленку выкладываем с небольшим перехлестом тонко порезанную рыбу. На рыбу начинку, приблизительно по 5-7 мм. толщиной. посередке – несколько полосочек порезанного огурчика. Огурчик вообще нужен для свежести и для хрумскости.
Заворачиваем. Формируем «колбаску». Закручиваем торцы «колбаски». Аккуратно помещаем «колбаску» в холодильник. Там она немного застывает. Достаем, разворачиваем и увлажненным ножом разрезаем наискось. Выставляем в тарелочку, украшаем лимончиком. И удивляемся, что делать с остатками начинки?
6. Сырный рулет с рыбой
Для приготовления вам потребуются:
твердый сыр – 400 г
соленая рыба (семга, форель) — 300 г
зелень
салатные листья
Способ приготовления:
Натереть сыр, порезать зелень и все перемешать.
Выложить эту смесь в очень плотный пакет, который не расплавится в кипятке, слегка смазав его внутри маслом, чтобы сыр легко отделялся.
Пакет держите за кончики и опустите на две минуты в кипящую воду, пока не размягчится сыр.
Нарезать рыбу длинными ломтиками.
Сырную массу выложить на пакет, сверху накрыть еще одним пакетом и раскатать тонким пластом. Верхний пакет снять, рядами уложить рыбу.
Свернуть как рулет, накрыть пленкой. Выдержать час на холоде, порезать, уложить на листья салата.
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