Тыквенное печенье: здоровое питание для взрослых и детишек

Тыквенное печенье – очень полезное, невероятно вкусное! Даже если ваши детки не любят тыкву, то это печенье они будут уплетать за обе щеки!
Тыквенное печенье: ингредиенты
- 50 (пятьдесят) гр – сливочного масла
- 5 (пять) гр – ванильного сахара
- 4 (четыре) ст. ложек – кокосовой стружки
- 12 (двенадцать) гр – разрыхлителя
- 400 (четыреста) гр – муки
- 3 (три) ст. ложки – сахара
- 1 (одна) шт – яиц
- 200 (двести) гр – тыквы
Тыквенное печенье: рецепт
- Тыкву очистите и нарежьте крупными кусочками. Переложите в форму для запекания и выпекайте при 200 градусах от двадцати до сорока минут. Ориентируйтесь по сорту тыквы и по работе своей духовки
- Дайте тыкве остыть и пропустите ее через в блендер
- В другую посуду положите размягченное сливочное масло и к нему всыпьте сахар. Разотрите тщательно
- Разбейте яйцо. Ванильный сахар и кокосовую стружку
- Выложите тыквенное пюре и засыпьте муку смешанную с разрыхлителем. И замесите тесто. Оно должно быть мягким, не крутым
- Из теста сформируйте шарики и выложите на противень
- Отправьте печенье в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на полчаса
Тыквенное печенье готово!
Получится оно красивым, золотистым цветом. Рецепт замечательный. Обязательно возьмите его на заметку.
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