Тыквенное печенье: здоровое питание для взрослых и детишек

Тыквенное печенье – очень полезное, невероятно вкусное! Даже если ваши детки не любят тыкву, то это печенье они будут уплетать за обе щеки!

Тыквенное печенье: ингредиенты

50 (пятьдесят) гр – сливочного масла 5 (пять) гр – ванильного сахара 4 (четыре) ст. ложек – кокосовой стружки 12 (двенадцать) гр – разрыхлителя 400 (четыреста) гр – муки 3 (три) ст. ложки – сахара 1 (одна) шт – яиц 200 (двести) гр – тыквы

Тыквенное печенье: рецепт

Тыкву очистите и нарежьте крупными кусочками. Переложите в форму для запекания и выпекайте при 200 градусах от двадцати до сорока минут. Ориентируйтесь по сорту тыквы и по работе своей духовки

Дайте тыкве остыть и пропустите ее через в блендер

В другую посуду положите размягченное сливочное масло и к нему всыпьте сахар. Разотрите тщательно

Разбейте яйцо. Ванильный сахар и кокосовую стружку

Выложите тыквенное пюре и засыпьте муку смешанную с разрыхлителем. И замесите тесто. Оно должно быть мягким, не крутым

Из теста сформируйте шарики и выложите на противень

Отправьте печенье в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на полчаса

Тыквенное печенье готово!

Получится оно красивым, золотистым цветом. Рецепт замечательный. Обязательно возьмите его на заметку.