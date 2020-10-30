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Тыквенное печенье: здоровое питание для взрослых и детишек

Тыквенное печенье – очень полезное, невероятно вкусное! Даже если ваши детки не любят тыкву, то это печенье они будут уплетать за обе щеки!

Тыквенное печенье: ингредиенты

Тыквенное печенье: здоровое питание для взрослых и детишек

  1. 50 (пятьдесят) гр – сливочного масла
  2. 5 (пять) гр – ванильного сахара
  3. 4 (четыре) ст. ложек – кокосовой стружки
  4. 12 (двенадцать) гр – разрыхлителя
  5. 400 (четыреста) гр – муки
  6. 3 (три) ст. ложки – сахара
  7. 1 (одна) шт – яиц
  8. 200 (двести) гр – тыквы

Тыквенное печенье: рецепт

Тыквенное печенье

  • Тыкву очистите и нарежьте крупными кусочками. Переложите в форму для запекания и выпекайте при 200 градусах от двадцати до сорока минут. Ориентируйтесь по сорту тыквы и по работе своей духовки
  • Дайте тыкве остыть и пропустите ее через в блендер
  • В другую посуду положите размягченное сливочное масло и к нему всыпьте сахар. Разотрите тщательно
  • Разбейте яйцо. Ванильный сахар и кокосовую стружку
  • Выложите тыквенное пюре и засыпьте муку смешанную с разрыхлителем. И замесите тесто. Оно должно быть мягким, не крутым
  • Из теста сформируйте шарики и выложите на противень
  • Отправьте печенье в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на полчаса

Тыквенное печенье готово!

Тыквенное печенье: здоровое питание для взрослых и детишек

Получится оно красивым, золотистым цветом. Рецепт замечательный. Обязательно возьмите его на заметку.

Тыквенное печенье: здоровое питание для взрослых и детишек

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