Баклажаны с мясом по-китайски — это блюдо великолепно

Жду сезон баклажанов только из-за этого блюда!
Баклажан — 1 шт.
Фарш (свинина + говядина) — 300 гр.
Лук зелёный — 1 пучок
Кунжутное семя — 1 ч.л.
Кунжутное масло — 1 ст.л.
Соевый соус — 1 ст.л.
Соль по вкусу
Чёрный перец по вкусу
Масло растительное для жарки
Яйцо — 1 шт.
Вода — 100 мл.
Мука — 100 гр.
Приготовление :
Помещаем баклажан между двух одинаковых по толщине досок и нарезаем тонкими ломтиками толщиной не более 5 мм.
Получается вот такая гармошка из баклажана.Теперь нарезаем баклажан на кармашки, дорезая до конца через 1 слайс.Выкладываем кармашки на плоское блюдо и солим. Оставляем до появления капелек сока, чтобы убрать лишнюю горечь.
Для фарша: нарезаем мелко остатки баклажана, добавляем мелко нарезанный зелёный лук, фарш, соевый соус, ложку кунжутного масла и чайную ложку кунжутных семян. Солим, перчим по вкусу и хорошо перемешиваем.
Промываем баклажаны холодной водой и промакиваем полотенцем, чтобы убрать излишки влаги.
Кладем в серединку каждого кармашка по 1 ложке фарша.Распределяем фарш по кармашку.Для кляра взбиваем 1 яйцо с солью, добавляем воду и муку, всё перемешиваем.
Обмакиваем каждый баклажан в кляри жарим на растительном масле по 3 — 4 минуты с каждой стороны.Выкладываем готовые баклажаны на бумажную салфетку, чтобы убрать излишки масла.
Подаем баклажаны с соевым соусом.
Приятного аппетита!
Подпишитесь на наш сайт, чтобы не пропустить самое интересное!
Свежие комментарии