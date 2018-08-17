Баклажаны с мясом по-китайски — это блюдо великолепно

Ингредиенты:

Баклажан — 1 шт.

Фарш (свинина + говядина) — 300 гр.

Лук зелёный — 1 пучок

Кунжутное семя — 1 ч.л.

Кунжутное масло — 1 ст.л.

Соевый соус — 1 ст.л.

Соль по вкусу

Чёрный перец по вкусу

Масло растительное для жарки

Яйцо — 1 шт.

Вода — 100 мл.

Мука — 100 гр.

Приготовление :

Помещаем баклажан между двух одинаковых по толщине досок и нарезаем тонкими ломтиками толщиной не более 5 мм.

Получается вот такая гармошка из баклажана. Теперь нарезаем баклажан на кармашки, дорезая до конца через 1 слайс. Выкладываем кармашки на плоское блюдо и солим. Оставляем до появления капелек сока, чтобы убрать лишнюю горечь.

Для фарша: нарезаем мелко остатки баклажана, добавляем мелко нарезанный зелёный лук, фарш, соевый соус, ложку кунжутного масла и чайную ложку кунжутных семян. Солим, перчим по вкусу и хорошо перемешиваем.

Промываем баклажаны холодной водой и промакиваем полотенцем, чтобы убрать излишки влаги.

Кладем в серединку каждого кармашка по 1 ложке фарша. Распределяем фарш по кармашку. Для кляра взбиваем 1 яйцо с солью, добавляем воду и муку, всё перемешиваем.

Обмакиваем каждый баклажан в кляр и жарим на растительном масле по 3 — 4 минуты с каждой стороны.

Выкладываем готовые баклажаны на бумажную салфетку, чтобы убрать излишки масла.Подаем баклажаны с соевым соусом.

Приятного аппетита!