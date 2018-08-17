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Баклажаны с мясом по-китайски — это блюдо великолепно

Жду сезон баклажанов только из-за этого блюда!

Баклажаны с мясом по-китайски — это блюдо великолепно
 
Ингредиенты:

Баклажан — 1 шт.
Фарш (свинина + говядина) — 300 гр.
Лук зелёный — 1 пучок
Кунжутное семя — 1 ч.л.
Кунжутное масло — 1 ст.л.
Соевый соус — 1 ст.л.
Соль по вкусу
Чёрный перец по вкусу
Масло растительное для жарки
Яйцо — 1 шт.
Вода — 100 мл.
Мука — 100 гр.

Приготовление : 

Помещаем баклажан между двух одинаковых по толщине досок и нарезаем тонкими ломтиками толщиной не более 5 мм.Баклажаны с мясом по-китайски — это блюдо великолепно

Получается вот такая гармошка из баклажана.Баклажаны с мясом по-китайски — это блюдо великолепноТеперь нарезаем баклажан на кармашки, дорезая до конца через 1 слайс.Баклажаны с мясом по-китайски — это блюдо великолепноВыкладываем кармашки на плоское блюдо и солим. Оставляем до появления капелек сока, чтобы убрать лишнюю горечь.

Для фарша: нарезаем мелко остатки баклажана, добавляем мелко нарезанный зелёный лук, фарш, соевый соус, ложку кунжутного масла и чайную ложку кунжутных семян. Солим, перчим по вкусу и хорошо перемешиваем.

Промываем баклажаны холодной водой и промакиваем полотенцем, чтобы убрать излишки влаги.

Кладем в серединку каждого кармашка по 1 ложке фарша.Баклажаны с мясом по-китайски — это блюдо великолепноРаспределяем фарш по кармашку.Баклажаны с мясом по-китайски — это блюдо великолепноДля кляра взбиваем 1 яйцо с солью, добавляем воду и муку, всё перемешиваем.

Обмакиваем каждый баклажан в клярБаклажаны с мясом по-китайски — это блюдо великолепнои жарим на растительном масле по 3 — 4 минуты с каждой стороны.

Баклажаны с мясом по-китайски — это блюдо великолепноВыкладываем готовые баклажаны на бумажную салфетку, чтобы убрать излишки масла.
Баклажаны с мясом по-китайски — это блюдо великолепноПодаем баклажаны с соевым соусом.

Приятного аппетита!

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