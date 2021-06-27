Оказывается, я всю жизнь неправильно варила рис. Китаянка поделилась простым секретом и рассказала, как готовят в Китае

Всю жизнь моя бабушка, мама, а потом и я вариант рис следующим образом: насыпали в кастрюлю, заливали в 2 раза большим количеством воды, а затем варили на среднем огне, постоянно перемешивая, за 5 минут до готовности солили.

Когда я рассказала об этом своей знакомой китаянке, она схватилась за голову, и сказала, что я каждый раз просто порчу продукт. Она поделилась со мной секретом, как правильно его варить, и как это делают в Китае

1. Подготавливаем рис

Варка риса для китайцев представляет собой настоящее искусство. Они очень трепетно относятся к своей главной злаковой культуре.

Рис должен быть пушистым, как птенчик, который только что вылупился, и влажным, как морской песок, — говорит подруга.

Сначала рис необходимо долго промывать в воде, пока она не станет чистой и прозрачной. Это нужно для того, чтобы убрать всю рисовую муку, которая образуется от трения зёрнышек друг о друга.

Мука с водой образует клей, из-за которого зёрнышки слипаются, вода становится слишком густой и не выкипает до конца, а рис подгорает, — говорит китаянка.

Далее рис необходимо замочить на полчаса, если вы варите его летом, и на час, если зимой. Он набухает, а внутри сохраняются все питательные вещества, которые не будут теряться при варке.

После промывания рис нужно замочить. Фото автора

2. Варим рис

Промытый и замоченный рис нужно залить водой в соотношении 1:1,25. Для готовки лучше выбирать посуду с толстым дном, а также обязательно накрывать его крышкой.

Моя знакомая китаянка даже поделилась традиционным детским стишком.

Даже если ребенок

Сильно плачет от голода,

Крышку нельзя снимать,

Пока рис не будет готов.

Крышка нужна для того, чтобы сохранить максимум пара в кастрюле, так как рис готовится именно за счёт пара, а не кипящей воды. До закипания огонь большой, затем средний, а ближе к концу — совсем слабый. Готовность определяем по звуку: как только вода перестает булькать, уменьшаем огонь, а когда слышно шипение, выключаем.

Варить рис нужно под крышкой. Фото автора

3. Заканчиваем готовку и подаем рис

После того как огонь выключен, крышку нельзя поднимать ещё 10 минут. За это время продукт доходит до нужной кондиции.

Вы, русские, солите рис и добавляете масло ещё до окончания готовки, так делать нельзя. Рис сварится неправильно, он не будет рассыпчатым, — говорит подруга.

Подаётся рис чуть теплым с мясными и овощными подливками, которые, в свою очередь, обычно солят и приправляют довольно интенсивно. Сверху все посыпают кунжутом или зеленым луком.

Подача риса в Китае. Источник: pinterest.se

А вы знали, что всю жизнь неправильно варили рис? Или вы уже знали о секрете китайцев? Делитесь в комментариях