Без муки и без масла. Я сама в восторге от результата: просто шедевр

Красивый, белый десертный шедевр из творога и сметаны. Торт получается настолько нежным, что просто тает во рту. Украсить можно ягодами, марципанами, орехами, шоколадом – всем, что вам по вкусу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

творог, 600 г;

йогурт или сметана, 200 г;

яйца, 4 шт;

сахар, 120 г;

крахмал кукурузный, 50 г;

ванилин;

соль щепотка.

Процесс приготовления

Творог смешиваем с йогуртом или сметаной, крахмалом и желтками.

Перебиваем массу блендером до однородности.

Яичные белки взбиваем с щепоткой соли до густой пены, потом всыпаем частями сахар и ванильный сахар по вкусу. Взбиваем до стойкой и очень густой массы.

Смешиваем частями обе массы и перемешиваем лопаткой – аккуратно, стараясь не нарушать воздушность.

Форму застилаем пергаментом и выливаем массу, разравниваем лопаткой.

Разогреваем духовку до 160 градусов и выпекаем от 40 до 50 минут до легкой румяности.

Совет: могут появиться трещинки в процессе запекания, когда бисквит остынет, они исчезнут.

Остужаем в форме, убираем форму и украшаем десерт по вкусу. Можно даже полить растопленным любым шоколадом.