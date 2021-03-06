Без муки и без масла. Я сама в восторге от результата: просто шедевр

Красивый, белый десертный шедевр из творога и сметаны. Торт получается настолько нежным, что просто тает во рту. Украсить можно ягодами, марципанами, орехами, шоколадом – всем, что вам по вкусу.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- творог, 600 г;
- йогурт или сметана, 200 г;
- яйца, 4 шт;
- сахар, 120 г;
- крахмал кукурузный, 50 г;
- ванилин;
- соль щепотка.
Процесс приготовления
Творог смешиваем с йогуртом или сметаной, крахмалом и желтками.
Перебиваем массу блендером до однородности.
Яичные белки взбиваем с щепоткой соли до густой пены, потом всыпаем частями сахар и ванильный сахар по вкусу. Взбиваем до стойкой и очень густой массы.
Смешиваем частями обе массы и перемешиваем лопаткой – аккуратно, стараясь не нарушать воздушность.
Форму застилаем пергаментом и выливаем массу, разравниваем лопаткой.
Разогреваем духовку до 160 градусов и выпекаем от 40 до 50 минут до легкой румяности.
Совет: могут появиться трещинки в процессе запекания, когда бисквит остынет, они исчезнут.
Остужаем в форме, убираем форму и украшаем десерт по вкусу. Можно даже полить растопленным любым шоколадом.
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