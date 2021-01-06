Этот салат не просто удивил, он ошеломил. Королевский салат со свеклой и мясом

Салаты со свеклой в своем большинстве, все готовят с рыбой. Хочу предложить вам один из самых любимых рецептов мясного салата со свеклой. Получается очень вкусно, ничего сложного в процессе готовки нет.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

свекла отваренная или запеченная, 1 шт;

отварное мясо говядина, 600 – 700 г;

лук, 1 шт;

горошек, 1 банка;

огурец соленый или маринованный, 4 шт;

майонез, соль, перец.

Для маринада необходимо:

уксус, 3 ст.л;

вода 100 мл;

сахар, 1 ч.л.

Процесс приготовления

Лук режем тонкими полукольцами и маринуем в маринаде (смешав все ингредиенты).

Совет: лук берите любой, но гораздо вкуснее получается с красным.

Мясо и свеклу режем соломкой.

Огурцы также режем соломкой.

Лук отжимаем от маринада.

Смешиваем все продукты.

Заправляем майонезом по вкусу и пробуем. Если необходимо, досолите салат.

При подаче посыпаем мелко резанным зеленым луком, можно еще и укропом.