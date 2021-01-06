Этот салат не просто удивил, он ошеломил. Королевский салат со свеклой и мясом

Салаты со свеклой в своем большинстве, все готовят с рыбой. Хочу предложить вам один из самых любимых рецептов мясного салата со свеклой. Получается очень вкусно, ничего сложного в процессе готовки нет.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- свекла отваренная или запеченная, 1 шт;
- отварное мясо говядина, 600 – 700 г;
- лук, 1 шт;
- горошек, 1 банка;
- огурец соленый или маринованный, 4 шт;
- майонез, соль, перец.
Для маринада необходимо:
- уксус, 3 ст.л;
- вода 100 мл;
- сахар, 1 ч.л.
Процесс приготовления
Лук режем тонкими полукольцами и маринуем в маринаде (смешав все ингредиенты).
Совет: лук берите любой, но гораздо вкуснее получается с красным.
Мясо и свеклу режем соломкой.
Огурцы также режем соломкой.
Лук отжимаем от маринада.
Смешиваем все продукты.
Заправляем майонезом по вкусу и пробуем. Если необходимо, досолите салат.
При подаче посыпаем мелко резанным зеленым луком, можно еще и укропом.
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