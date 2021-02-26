Домашние пельмени с мясом: самый простой и вкусный рецепт (Пошаговое видео)

Домашние пельмени с мясом! Сегодня готовим Пельмени с мясом. Раньше я боялась готовить домашние пельмени, думала что не смогу, а оказалось что это очень просто и быстро, к тому же, очень вкусно.

Домашние пельмени с мясом: ингредиенты

Мука — 1 кг․

Мясо — 500 гр․

Лук -1 штук

Яйцо — 1-2 шт.

Свежая зелень: укроп и кориандр

Подсолнечное и сливочное масло

Соль и перец

Лавровый лист

Вода комнатной температуры — 400-500 гр․

Домашние пельмени с мясом: рецепт пошагово

Муку влить в глубокую миску, добавит 2 ч. л. соли, посередине сделать ямку и туда налить воду (2 стакана по 200 гр.) и руками хорошенько перемешивать, если нобходимо добавляем муку или воду.

Должна получится вот такая масса из теста, которая не липнет к рукам и из которой с легкостью можно сделать вот такие кругленькие булочки. После, закрываем их полотенцем или целофаном, чтобы не появилась сухая корочка сверху, пока наше тесто будет отдыхать примерно на 20 минут,

За это время мы успеем приготовить мясную начинку для наших пельменей

Лук можно измелчить теркой, а можно и в мясорубке вместе с мясом

Зелень мелько измелчить, если у вас не найдутся свежие, можно смело добавлять сушенную или замароженную зелень,

Мясо дважды рубим в мясорубке, чтобы консистенция была однородная,

Дабавляем лук и зелень, яйцо,

Соль и перец,

Руками хорошенько взбиваем, можно канечно и ложкой, но руки передают любовь домахозайки любому блюду,

Теперь приступим к фармировке наших пильмени, одну булочку раскативаем до тоненькой слои,

Пельменицу посыпаем мукой и на неё кладем лист нашего теста,

В этих ямочках маленькой чайной ложкой равномерно кладем наш фарш, и сверху закрываем тестом,

Теперь же сверху раскатываем каталкой и разделяем все наши пельмени

Пришло время для варки,

В кастрюлю с кипящей водой добавляем лавровый лист, соль и перец, а потом пельмени,

Теперь маленький секрет, после этого я добавляю в кастрюлю подсолнечное масло, что не допускает разрыхления или расплавления пельменей, к тому же от этого вкуснее становится наше блюдо,

После 5-7 минут варки наши пельмени готовы,

При угащении добавляем сливочное масло или сметану.

А вы любите готовить пельмени?

Домашние пельмени с мясом: готов

Есть ли у вас секретики в приготовление пельменей: пишите в комментариях, нам очень интересно.

Домашние пельмени с мясом: пошаговое видео приготовления