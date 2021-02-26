Домашние пельмени с мясом: самый простой и вкусный рецепт (Пошаговое видео)

Домашние пельмени с мясом! Сегодня готовим Пельмени с мясом. Раньше я боялась готовить домашние пельмени, думала что не смогу, а оказалось что это очень просто и быстро, к тому же, очень вкусно.
Домашние пельмени с мясом: ингредиенты
- Мука — 1 кг․
- Мясо — 500 гр․
- Лук -1 штук
- Яйцо — 1-2 шт.
- Свежая зелень: укроп и кориандр
- Подсолнечное и сливочное масло
- Соль и перец
- Лавровый лист
- Вода комнатной температуры — 400-500 гр․
Домашние пельмени с мясом: рецепт пошагово
- Муку влить в глубокую миску, добавит 2 ч. л. соли, посередине сделать ямку и туда налить воду (2 стакана по 200 гр.) и руками хорошенько перемешивать, если нобходимо добавляем муку или воду.
- Должна получится вот такая масса из теста, которая не липнет к рукам и из которой с легкостью можно сделать вот такие кругленькие булочки. После, закрываем их полотенцем или целофаном, чтобы не появилась сухая корочка сверху, пока наше тесто будет отдыхать примерно на 20 минут,
- За это время мы успеем приготовить мясную начинку для наших пельменей
- Лук можно измелчить теркой, а можно и в мясорубке вместе с мясом
- Зелень мелько измелчить, если у вас не найдутся свежие, можно смело добавлять сушенную или замароженную зелень,
- Мясо дважды рубим в мясорубке, чтобы консистенция была однородная,
- Дабавляем лук и зелень, яйцо,
- Соль и перец,
- Руками хорошенько взбиваем, можно канечно и ложкой, но руки передают любовь домахозайки любому блюду,
- Теперь приступим к фармировке наших пильмени, одну булочку раскативаем до тоненькой слои,
- Пельменицу посыпаем мукой и на неё кладем лист нашего теста,
- В этих ямочках маленькой чайной ложкой равномерно кладем наш фарш, и сверху закрываем тестом,
- Теперь же сверху раскатываем каталкой и разделяем все наши пельмени
- Пришло время для варки,
- В кастрюлю с кипящей водой добавляем лавровый лист, соль и перец, а потом пельмени,
- Теперь маленький секрет, после этого я добавляю в кастрюлю подсолнечное масло, что не допускает разрыхления или расплавления пельменей, к тому же от этого вкуснее становится наше блюдо,
- После 5-7 минут варки наши пельмени готовы,
- При угащении добавляем сливочное масло или сметану.
А вы любите готовить пельмени?
Домашние пельмени с мясом: готов
Есть ли у вас секретики в приготовление пельменей: пишите в комментариях, нам очень интересно.
Домашние пельмени с мясом: пошаговое видео приготовления
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