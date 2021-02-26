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Домашние пельмени с мясом: самый простой и вкусный рецепт (Пошаговое видео)

Домашние пельмени с мясом! Сегодня готовим Пельмени с мясом. Раньше я боялась готовить домашние пельмени, думала что не смогу, а оказалось что это очень просто и быстро, к тому же, очень вкусно.

Домашние пельмени с мясом

Домашние пельмени с мясом: ингредиенты

  • Мука — 1 кг․
  • Мясо — 500 гр․
  • Лук -1 штук
  • Яйцо — 1-2 шт.
  • Свежая зелень: укроп и кориандр
  • Подсолнечное и сливочное масло
  • Соль и перец
  • Лавровый лист
  • Вода комнатной температуры — 400-500 гр․

Домашние пельмени с мясом: рецепт пошагово

  • Муку влить в глубокую миску, добавит 2 ч. л. соли, посередине сделать ямку и туда налить воду (2 стакана по 200 гр.) и руками хорошенько перемешивать, если нобходимо добавляем муку или воду.
  • Должна получится вот такая масса из теста, которая не липнет к рукам и из которой с легкостью можно сделать вот такие кругленькие булочки. После, закрываем их полотенцем или целофаном, чтобы не появилась сухая корочка сверху, пока наше тесто будет отдыхать примерно на 20 минут,

Домашние пельмени с мясом

  • За это время мы успеем приготовить мясную начинку для наших пельменей
  • Лук можно измелчить теркой, а можно и в мясорубке вместе с мясом
  • Зелень мелько измелчить, если у вас не найдутся свежие, можно смело добавлять сушенную или замароженную зелень,
  • Мясо дважды рубим в мясорубке, чтобы консистенция была однородная,
  • Дабавляем лук и зелень, яйцо,
  • Соль и перец,
  • Руками хорошенько взбиваем, можно канечно и ложкой, но руки передают любовь домахозайки любому блюду,

Домашние пельмени с мясом

  • Теперь приступим к фармировке наших пильмени, одну булочку раскативаем до тоненькой слои,
  • Пельменицу посыпаем мукой и на неё кладем лист нашего теста,
  • В этих ямочках маленькой чайной ложкой равномерно кладем наш фарш, и сверху закрываем тестом,
  • Теперь же сверху раскатываем каталкой и разделяем все наши пельмени
  • Пришло время для варки,

Домашние пельмени с мясом

  • В кастрюлю с кипящей водой добавляем лавровый лист, соль и перец, а потом пельмени,
  • Теперь маленький секрет, после этого я добавляю в кастрюлю подсолнечное масло, что не допускает разрыхления или расплавления пельменей, к тому же от этого вкуснее становится наше блюдо,
  • После 5-7 минут варки наши пельмени готовы,
  • При угащении добавляем сливочное масло или сметану.

А вы любите готовить пельмени?

Домашние пельмени с мясом: готов

Есть ли у вас секретики в приготовление пельменей: пишите в комментариях, нам очень интересно.

Домашние пельмени с мясом: пошаговое видео приготовления

 

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