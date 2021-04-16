Хрустящее, вкусное печенье на кефире. Приготовь и съешь!

Приготовьте к чаю вкусное печенье на кефире. Рецепт, который мы Вам рекомендуем, станет настоящей палочкой-выручалочкой. Печенье готовится быстро, очень простое по своему составу, и нравится всем, кто его пробует.
Вкусное печенье на кефире: ингредиенты
- полстакана кефира
- одно яйцо
- треть чайной ложки сахарного песка
- чуть меньше половины стакана растительного масла
- чайная ложка разрыхлителя
- два неполных чайных стаканов муки
- сахар – для посыпки
Как приготовить печенье на кефире
- В глубокую емкость налить кефир, вбить яйцо, добавить соль и сахар, влить растительное масло и хорошо перемешать венчиком до получения однородной массы.
- В муку добавить разрыхлитель, все просеять к яично-кефирной массе и начать замешивать тесто.
- Замешивать тесто нужно сначала ложечкой, а потом, как толь тесто станет более плотным – руками.
- Тесто должно получится мягким и не липнущим к рукам.
- Выложить тесто на рабочую поверхность и раскатать из него жгут, который в свою очередь, разделить на кусочки весом примерно в сорок грамм.
- Из каждой части теста раскатать жгутик, который нужно немного примять сверху руками.
- В итоге должны получить полосочки высотой в полтора сантиметра.
- Полученные полосочки обмакнуть одной стороной в сахар.
- Противень застелить специальной бумагой для выпечки.
- Полосочки из теста аккуратно выложить на противень.
- Противень заложить в заранее разогретую до ста восьмидесяти градусов духовку.
- Печеньки нужно выпекать около получаса. Нужно проследить, как только печеньки слегка подрумянятся, нужно снимать.
- Противень с готовым печенками достать из духовки и дать им немного остыть.
Остывшее печенье положить на красивую тарелку.
Хрустящее, вкусное печенье на кефире у Вас на столе.
Созывайте всех и пейте чай с этим поистине удивительным лакомством!
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