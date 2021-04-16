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Хрустящее, вкусное печенье на кефире. Приготовь и съешь!

Приготовьте к чаю вкусное печенье на кефире. Рецепт, который мы Вам рекомендуем, станет настоящей палочкой-выручалочкой. Печенье готовится быстро, очень простое по своему составу, и нравится всем, кто его пробует.

Вкусное печенье на кефире: ингредиенты

Хрустящее, вкусное печенье на кефире. Приготовь и съешь! 7

  • полстакана кефира
  • одно яйцо
  • треть чайной ложки сахарного песка
  • чуть меньше половины стакана растительного масла
  • чайная ложка разрыхлителя
  • два неполных чайных стаканов муки
  • сахар – для посыпки

Как приготовить печенье на кефире

  • В глубокую емкость налить кефир, вбить яйцо, добавить соль и сахар, влить растительное масло и хорошо перемешать венчиком до получения однородной массы.

печенье на кефире

  • В муку добавить разрыхлитель, все просеять к яично-кефирной массе и начать замешивать тесто.
  • Замешивать тесто нужно сначала ложечкой, а потом, как толь тесто станет более плотным – руками.
  • Тесто должно получится мягким и не липнущим к рукам.
  • Выложить тесто на рабочую поверхность и раскатать из него жгут, который в свою очередь, разделить на кусочки весом примерно в сорок грамм.
  • Из каждой части теста раскатать жгутик, который нужно немного примять сверху руками.
  • В итоге должны получить полосочки высотой в полтора сантиметра.
  • Полученные полосочки обмакнуть одной стороной в сахар.
  • Противень застелить специальной бумагой для выпечки.
  • Полосочки из теста аккуратно выложить на противень.
  • Противень заложить в заранее разогретую до ста восьмидесяти градусов духовку.
  • Печеньки нужно выпекать около получаса. Нужно проследить, как только печеньки слегка подрумянятся, нужно снимать.
  • Противень с готовым печенками достать из духовки и дать им немного остыть.

Хрустящее, вкусное печенье на кефире. Приготовь и съешь! 8

Остывшее печенье положить на красивую тарелку.

Хрустящее, вкусное печенье на кефире у Вас на столе.

Созывайте всех и пейте чай с этим поистине удивительным лакомством!

Печенье на кефире: Видео

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