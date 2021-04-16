Хрустящее, вкусное печенье на кефире. Приготовь и съешь!

Приготовьте к чаю вкусное печенье на кефире. Рецепт, который мы Вам рекомендуем, станет настоящей палочкой-выручалочкой. Печенье готовится быстро, очень простое по своему составу, и нравится всем, кто его пробует.

Вкусное печенье на кефире: ингредиенты

полстакана кефира

одно яйцо

треть чайной ложки сахарного песка

чуть меньше половины стакана растительного масла

чайная ложка разрыхлителя

два неполных чайных стаканов муки

сахар – для посыпки

Как приготовить печенье на кефире

В глубокую емкость налить кефир, вбить яйцо, добавить соль и сахар, влить растительное масло и хорошо перемешать венчиком до получения однородной массы.

В муку добавить разрыхлитель, все просеять к яично-кефирной массе и начать замешивать тесто.

Замешивать тесто нужно сначала ложечкой, а потом, как толь тесто станет более плотным – руками.

Тесто должно получится мягким и не липнущим к рукам.

Выложить тесто на рабочую поверхность и раскатать из него жгут, который в свою очередь, разделить на кусочки весом примерно в сорок грамм.

Из каждой части теста раскатать жгутик, который нужно немного примять сверху руками.

В итоге должны получить полосочки высотой в полтора сантиметра.

Полученные полосочки обмакнуть одной стороной в сахар.

Противень застелить специальной бумагой для выпечки.

Полосочки из теста аккуратно выложить на противень.

Противень заложить в заранее разогретую до ста восьмидесяти градусов духовку.

Печеньки нужно выпекать около получаса. Нужно проследить, как только печеньки слегка подрумянятся, нужно снимать.

Противень с готовым печенками достать из духовки и дать им немного остыть.

Остывшее печенье положить на красивую тарелку.

Хрустящее, вкусное печенье на кефире у Вас на столе.

Созывайте всех и пейте чай с этим поистине удивительным лакомством!

Печенье на кефире: Видео