Блинчики из кабачков с начинкой. Необыкновенный завтрак для всей семьи

Блинчики из кабачков с начинкой получатся ароматнее, если каждый блинчик смазать маслом.

Блинчики из кабачков с начинкой: ингредиенты

Блинчики из кабачков с начинкой

  1. Кефир — 300 мл. (триста миллилитров)
  2. Кабачки — 1 шт. (одна штука)
  3. Мука — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  4. Яйца — 3 шт. (три штуки)
  5. Творог — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  6. Сметана — 2 ст. л (две столовые ложки)
  7. Грецкие орехи — 6 шт. (шесть штук)
  8. Растительное масло — 2 ст. л (две толовые ложки)
  9. Соль и сода — по 1 ч. л (по одной чайной ложке)
  10. Зелёный лук, зелень

Способ приготовления:

  • На крупной тёрке натрите кабачок, посолите и оставьте на 15 минут, затем хорошо отожмите.
  • Смешайте кефир с яйцами, содой и солью, перемешайте, добавьте муку и кабачок.
  • Тщательно перемешайте тесто до однородности, добавьте мелко нарезанный зелёный лук и укроп.
  • Влейте растительное масло и перемешайте. Обжарьте на сковороде тонкие блинчики.
  • Приготовьте начинку: творог смешайте с зеленью, грецкими орехами, посолите по вкусу.
  • Выложите начинку на блинчики и сверните в рулетики.

Блинчики из кабачков с начинкой — очень нежные и вкусные.

Блинчики из кабачков с начинкой. Необыкновенный завтрак для всей семьи 2

Готовьте на здоровье!

Ссылка на первоисточник
ЗАКУСКИ
Обсудить

Картина дня

наверх