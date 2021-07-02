Блинчики из кабачков с начинкой. Необыкновенный завтрак для всей семьи

Блинчики из кабачков с начинкой получатся ароматнее, если каждый блинчик смазать маслом.
Блинчики из кабачков с начинкой: ингредиенты
- Кефир — 300 мл. (триста миллилитров)
- Кабачки — 1 шт. (одна штука)
- Мука — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Яйца — 3 шт. (три штуки)
- Творог — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Сметана — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Грецкие орехи — 6 шт. (шесть штук)
- Растительное масло — 2 ст. л (две толовые ложки)
- Соль и сода — по 1 ч. л (по одной чайной ложке)
- Зелёный лук, зелень
Способ приготовления:
- На крупной тёрке натрите кабачок, посолите и оставьте на 15 минут, затем хорошо отожмите.
- Смешайте кефир с яйцами, содой и солью, перемешайте, добавьте муку и кабачок.
- Тщательно перемешайте тесто до однородности, добавьте мелко нарезанный зелёный лук и укроп.
- Влейте растительное масло и перемешайте. Обжарьте на сковороде тонкие блинчики.
- Приготовьте начинку: творог смешайте с зеленью, грецкими орехами, посолите по вкусу.
- Выложите начинку на блинчики и сверните в рулетики.
Блинчики из кабачков с начинкой — очень нежные и вкусные.
Готовьте на здоровье!
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