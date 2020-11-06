Вспомнила меню моей семьи во времена СССР. Готовили массу блюд из простых продуктов

Недавно с дочерью обсуждала, что будем готовить на ужин. И то недавно ели, и это уже надоело. И тут вспомнилось, что когда я сама была еще ребенком, то у мамы никогда не возникало вопросов о тои, что сделать на обед или ужин. Все всегда было вкусно и разнообразно.

В 70 годы прошлого века, можно было всегда купить натуральные и вкусные продукты, из которых все и готовилось.

Завтрак – это традиционная яичница, омлет или бутерброды с колбасой.

Обед – это супы, борщи, щи на бульоне, который мама делала с вечера.

На ужин частенько жарили картофель и подавали его с самыми разными заготовками из овощей, которые мама консервировала летом и осенью. Очень любили мы зеленый горошек с отварными сосисками.

В выходные дни, когда родители были дома, меню разнообразилось и тушилась курица, готовились пельмени и котлеты, пекли пирожки с разными начинками.

Из простого набора продуктов мы могли приготовить массу блюд и вопрос о том, что же сделать, практически никогда и не стоял.