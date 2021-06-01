Скатерть-Самобранка

5 375 подписчиков
not logged

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Немо
    Слегка модифицированный для ленивых рецепт мяса по французски...Я больше не готов...
  • КОТ
    Готовила на месяц, хранить можно три недели.Готовила на месяц...
  • Валентина
    нееее... курица пусть бегает... карп - так карп))))))Фаршированный кар...

Я больше не готовлю котлеты. После «котлеты по-капитански» вы тоже не будете, это быстрее и вкуснее

Самый просто рецепт готовки вкуснейших котлет, которые вам тоже понравятся. Блюдо получается очень сытным, готовится вместе с картофелем и получается два блюда вместо одного.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • фарш, 500 г;
  • лук, 2 шт;
  • чеснок, 3 зубчика;
  • картофель, 4 шт;
  • помидоры, 2 шт;
  • соль, перец, специи, зелень;
  • майонез и сметана по 100 г;
  • сыр, 150 г.

Процесс приготовления

Мелко измельчаем лук и смешиваем с фаршем, измельченным чесноком. Солим, перчим и добавляем любимые специи.

Берем форму для запекания. Выбирайте небольшую, с высокими бортиками, смазываем ее растительным маслом.

Выкладываем на дно фарш, разравниваем.

Смешиваем майонез и сметану, смазываем фарш.

Я больше не готовлю котлеты. После «котлеты по-капитански» вы тоже не будете, это быстрее и вкуснее

Выкладываем лук кольцами, сверху кладем слой тонких ломтиков картофеля, присаливаем и перчим.

Я больше не готовлю котлеты. После «котлеты по-капитански» вы тоже не будете, это быстрее и вкуснее

Я больше не готовлю котлеты. После «котлеты по-капитански» вы тоже не будете, это быстрее и вкуснее

Томаты режем дольками и выкладываем сверху.

Смазываем соусом из майонеза со сметаной.

Я больше не готовлю котлеты. После «котлеты по-капитански» вы тоже не будете, это быстрее и вкуснее

Посыпаем тертым сыром. Накрываем фольгой и отправляем в духовку.

Я больше не готовлю котлеты. После «котлеты по-капитански» вы тоже не будете, это быстрее и вкуснее

Запекаем при 220 градусах около 40 минут.

При подаче, режем порционными кусочками, посыпаем свежей зеленью.

Вкусно получается, если к блюду добавить соусы, салаты.

Я больше не готовлю котлеты. После «котлеты по-капитански» вы тоже не будете, это быстрее и вкуснее

Ссылка на первоисточник
Рецепты
11
Обсудить

Картина дня

наверх