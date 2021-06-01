Я больше не готовлю котлеты. После «котлеты по-капитански» вы тоже не будете, это быстрее и вкуснее

Самый просто рецепт готовки вкуснейших котлет, которые вам тоже понравятся. Блюдо получается очень сытным, готовится вместе с картофелем и получается два блюда вместо одного.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- фарш, 500 г;
- лук, 2 шт;
- чеснок, 3 зубчика;
- картофель, 4 шт;
- помидоры, 2 шт;
- соль, перец, специи, зелень;
- майонез и сметана по 100 г;
- сыр, 150 г.
Процесс приготовления
Мелко измельчаем лук и смешиваем с фаршем, измельченным чесноком. Солим, перчим и добавляем любимые специи.
Берем форму для запекания. Выбирайте небольшую, с высокими бортиками, смазываем ее растительным маслом.
Выкладываем на дно фарш, разравниваем.
Смешиваем майонез и сметану, смазываем фарш.
Выкладываем лук кольцами, сверху кладем слой тонких ломтиков картофеля, присаливаем и перчим.
Томаты режем дольками и выкладываем сверху.
Смазываем соусом из майонеза со сметаной.
Посыпаем тертым сыром. Накрываем фольгой и отправляем в духовку.
Запекаем при 220 градусах около 40 минут.
При подаче, режем порционными кусочками, посыпаем свежей зеленью.
Вкусно получается, если к блюду добавить соусы, салаты.
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