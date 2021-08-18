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Медово-масляная курочка. Блюдо корейской кухни, которое подают с рисом

Медово-масляная курочка получается удивительно вкусной и украсит любой праздничный стол.

Медово-масляная курочка: ингредиенты

Медово-масляная курочка

  1. Куриное мясо — 1,5 кг. (полтора килограмма)
  2. Мука — 100 гр. (сто грамм)
  3. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  4. Крахмал — 100 гр. (сто грамм)
  5. Разрыхлитель — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
  6. Кукурузное масло
  7. Соль, перец — по вкусу

Соус:

  1. Сливочное масло — 100 гр. (сто грамм)
  2. Чеснок — 2 з. (два зубчика)
  3. Мёд — 2 ч. л (две чайные ложки)
  4. Соевый соус — 2 ч. л (две чайные ложки)
  5. Сахар — 50 гр. (пятьдесят грамм)

Процесс приготовления:

  • Куриные кусочки выложите в глубокую миску, посолите, поперчите, добавьте муку, крахмал и разрыхлитель, всё перемешайте руками.
  • Налейте в сковороду много кукурузного масла и выложите курицу, жарьте на среднем огне, периодически помешивая 20 минут. Готовую курицу переложите в сито, стоящее в миске.
  • Приготовьте соус: мелко нарежьте чеснок, выложите в сковороду с раскалённым растительным маслом и обжарьте 30-40 секунд. Затем влейте соевый соус и мёд, перемешайте и обжарьте 1 минуту. Затем добавьте мёд и готовьте ещё 30 секунд.
  • Переложите готовый соус в обжаренную курицу , перемешайте и можете подавать к столу.

Медово-масляная курочка получается на редкость ароматной и нежной.

Медово-масляная курочка. Блюдо корейской кухни, которое подают с рисом 2

Приятного аппетита!

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