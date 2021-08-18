Медово-масляная курочка. Блюдо корейской кухни, которое подают с рисом

Медово-масляная курочка получается удивительно вкусной и украсит любой праздничный стол.
Медово-масляная курочка: ингредиенты
- Куриное мясо — 1,5 кг. (полтора килограмма)
- Мука — 100 гр. (сто грамм)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Крахмал — 100 гр. (сто грамм)
- Разрыхлитель — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
- Кукурузное масло
- Соль, перец — по вкусу
Соус:
- Сливочное масло — 100 гр. (сто грамм)
- Чеснок — 2 з. (два зубчика)
- Мёд — 2 ч. л (две чайные ложки)
- Соевый соус — 2 ч. л (две чайные ложки)
- Сахар — 50 гр. (пятьдесят грамм)
Процесс приготовления:
- Куриные кусочки выложите в глубокую миску, посолите, поперчите, добавьте муку, крахмал и разрыхлитель, всё перемешайте руками.
- Налейте в сковороду много кукурузного масла и выложите курицу, жарьте на среднем огне, периодически помешивая 20 минут. Готовую курицу переложите в сито, стоящее в миске.
- Приготовьте соус: мелко нарежьте чеснок, выложите в сковороду с раскалённым растительным маслом и обжарьте 30-40 секунд. Затем влейте соевый соус и мёд, перемешайте и обжарьте 1 минуту. Затем добавьте мёд и готовьте ещё 30 секунд.
- Переложите готовый соус в обжаренную курицу , перемешайте и можете подавать к столу.
Медово-масляная курочка получается на редкость ароматной и нежной.
Приятного аппетита!
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