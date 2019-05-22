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Блины в супе? А почему бы и нет? Добавку попросят все


Блины в супе? А почему бы и нет? Добавку попросят все
Ингредиенты:

вода — 2-2,2 л
фарш — 200 г
лук — 1 шт.
морковь — 2 шт.
чеснок сушеный — 1 ч.л.
соль
перец, лавровый лист
яйцо — 1 шт.
молоко — 200 мл
мука — 90 г
растительное масло — 2 ст.л.
зелень — укроп, лук

Приготовление:

Лук мелко режем, морковь натираем на терке.

Из фарша формируем тефтели.

В закипевшую воду закладываем овощи.

И далее мясные шарики.

Варим под закрытой крышкой.

За 10 минут до готовности в бульон отправьте специи и соль.

В чашу комбайна вливаем молоко, 1 яйцо, соль и 2 ст.л. растительного масла.

Частями всыпьте муку.

Печем блинчики.

Сворачиваем блины в рулет и нарезаем на кусочки.

На дно тарелки кладем блинную лапшу, посыпаем зеленью. И заливаем бульоном с тефтельками.

Приятного аппетита!!!

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