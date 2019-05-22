Блины в супе? А почему бы и нет? Добавку попросят все

вода — 2-2,2 л
фарш — 200 г
лук — 1 шт.
морковь — 2 шт.
чеснок сушеный — 1 ч.л.
соль
перец, лавровый лист
яйцо — 1 шт.
молоко — 200 мл
мука — 90 г
растительное масло — 2 ст.л.
зелень — укроп, лук
Приготовление:
Лук мелко режем, морковь натираем на терке.
Из фарша формируем тефтели.
В закипевшую воду закладываем овощи.
И далее мясные шарики.
Варим под закрытой крышкой.
За 10 минут до готовности в бульон отправьте специи и соль.
В чашу комбайна вливаем молоко, 1 яйцо, соль и 2 ст.л. растительного масла.
Частями всыпьте муку.
Печем блинчики.
Сворачиваем блины в рулет и нарезаем на кусочки.
На дно тарелки кладем блинную лапшу, посыпаем зеленью. И заливаем бульоном с тефтельками.
Приятного аппетита!!!
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