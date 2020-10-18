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Мои фирменные пирожки «Лапти» без дрожжей. Трачу минимум времени

Творожное тесто само по себе очень вкусное и можно не использовать никакую начинку, просто готовить пончики творожные или пампушки. Но вы можете сделать пирожки с картофельной или любой другой начинкой по своему вкусу. Готовим просто и быстро.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • творог, 250 г;
  • яйца, 2 шт;
  • сметана, 3 ст.л;
  • сахар, 1 ст.л;
  • масло растительное, 2 ст.л;
  • соль,1 ч.л;
  • сода, половина ч.л;
  • мука, 300 г.

Для приготовления начинки необходимо:

  • картофель, 5 – 6 шт;
  • яйцо,  шт;
  • соль,  ч.л;
  • масло сливочное, 30 г;
  • молоко, 50 мл;
  • лук, 1 шт;
  • масло растительное, 2 – 3 ст.л.

Процесс приготовления

Творог смешиваем с яйцами, перебиваем блендером.

Добавляем сметану, перемешиваем.

Всыпаем соль и сахар, соду, растительное масло.

Просеиваем муку и частями вводим в тесто, хорошо вымешиваем. Масса будет мягкой, слегка липкой.

Накрываем тесто и оставляем на 20 минут.

Отвариваем картофель в подсоленной воде, сливаем воду, превращаем в пюре, смешав с маслом сливочным и молоком.

Лук мело режем и обжариваем на растительном масле, смешиваем с картофелем.

Тесто делим на 12 частей, присыпаем стол мукой и превращаем тесто в лепешку.

Формируем пирожки,  делаем ладонью плоским и обжариваем их на растительном масле.

Мои фирменные пирожки «Лапти» без дрожжей. Трачу минимум времени

Вот так просто и легко, вы сделаете  пирожки на творожном тесте, которое и на следующий день будут свежими, они не расклеиваются, не впитывают маслом.

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