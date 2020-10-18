Мои фирменные пирожки «Лапти» без дрожжей. Трачу минимум времени

Творожное тесто само по себе очень вкусное и можно не использовать никакую начинку, просто готовить пончики творожные или пампушки. Но вы можете сделать пирожки с картофельной или любой другой начинкой по своему вкусу. Готовим просто и быстро.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- творог, 250 г;
- яйца, 2 шт;
- сметана, 3 ст.л;
- сахар, 1 ст.л;
- масло растительное, 2 ст.л;
- соль,1 ч.л;
- сода, половина ч.л;
- мука, 300 г.
Для приготовления начинки необходимо:
- картофель, 5 – 6 шт;
- яйцо, шт;
- соль, ч.л;
- масло сливочное, 30 г;
- молоко, 50 мл;
- лук, 1 шт;
- масло растительное, 2 – 3 ст.л.
Процесс приготовления
Творог смешиваем с яйцами, перебиваем блендером.
Добавляем сметану, перемешиваем.
Всыпаем соль и сахар, соду, растительное масло.
Просеиваем муку и частями вводим в тесто, хорошо вымешиваем. Масса будет мягкой, слегка липкой.
Накрываем тесто и оставляем на 20 минут.
Отвариваем картофель в подсоленной воде, сливаем воду, превращаем в пюре, смешав с маслом сливочным и молоком.
Лук мело режем и обжариваем на растительном масле, смешиваем с картофелем.
Тесто делим на 12 частей, присыпаем стол мукой и превращаем тесто в лепешку.
Формируем пирожки, делаем ладонью плоским и обжариваем их на растительном масле.
Вот так просто и легко, вы сделаете пирожки на творожном тесте, которое и на следующий день будут свежими, они не расклеиваются, не впитывают маслом.
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