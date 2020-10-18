Мои фирменные пирожки «Лапти» без дрожжей. Трачу минимум времени

Творожное тесто само по себе очень вкусное и можно не использовать никакую начинку, просто готовить пончики творожные или пампушки. Но вы можете сделать пирожки с картофельной или любой другой начинкой по своему вкусу. Готовим просто и быстро.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

творог, 250 г;

яйца, 2 шт;

сметана, 3 ст.л;

сахар, 1 ст.л;

масло растительное, 2 ст.л;

соль,1 ч.л;

сода, половина ч.л;

мука, 300 г.

Для приготовления начинки необходимо:

картофель, 5 – 6 шт;

яйцо, шт;

соль, ч.л;

масло сливочное, 30 г;

молоко, 50 мл;

лук, 1 шт;

масло растительное, 2 – 3 ст.л.

Процесс приготовления

Творог смешиваем с яйцами, перебиваем блендером.

Добавляем сметану, перемешиваем.

Всыпаем соль и сахар, соду, растительное масло.

Просеиваем муку и частями вводим в тесто, хорошо вымешиваем. Масса будет мягкой, слегка липкой.

Накрываем тесто и оставляем на 20 минут.

Отвариваем картофель в подсоленной воде, сливаем воду, превращаем в пюре, смешав с маслом сливочным и молоком.

Лук мело режем и обжариваем на растительном масле, смешиваем с картофелем.

Тесто делим на 12 частей, присыпаем стол мукой и превращаем тесто в лепешку.

Формируем пирожки, делаем ладонью плоским и обжариваем их на растительном масле.