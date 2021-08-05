Покупаю обычный недорогой репчатый лук и готовлю быстрое блюдо на сковороде. Хоть на обед, хоть на ужин

Самый простой репчатый лук, может быть основным продуктом для готовки вкусных и полезных блюд. Сегодня предлагаю воспользоваться простейшим рецептом вкусных блинчиков из лука.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

лук, 4 шт;

мука, 250 г;

яйца, 2 шт;

соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Лук измельчаем при помощи блендера в луковое пюре.

Смешиваем массу с солью и перцем, специями, яйцами.

Перемешиваем массу.

Совет: не забывайте добавить много укропа и петрушки, немного базилика и розмарина. Муку можно заменить крахмалом, но в этом случае, оставляем тесто в холодильнике на 1 час, периодически перемешивая массу.

Обжариваем котлетки на небольшом количестве растительного масла с двух сторон.

Подаю такие котлетки со сметанным соусом и чесноком. Можно сделать соус из майонеза, горчицы – берите по вкусу любую, тертого свежего огурчика или маринованного.