Умное пирожное. Нежный десерт на скорую руку

Умное пирожное получается сочным, нежным и невероятно вкусным. Во время приготовления пирог сам разделяется на слои, поэтому он называется умным.

Умное пирожное: ингредиенты

Масло сливочное — 125 гр. (сто двадцать пять грамм) Молоко — 0,5 л. (пол литра) Сахар — 150 гр. (сто пятьдесят грамм) Яйца — 5 шт. (пять штук) Мука — 110 гр. (сто десять грамм0 Ванилин — по вкусу

Рецепт приготовления:

В металлической миске растопите масло.

У яиц отделите белки от желтков и выложите в отдельные чашки.

В чашку с желтками вбейте одно целое яйцо, затем всыпьте сахар с ванилином и тшательно взбейте. В получившуюся смесь влейте растопленное сливочное масло и взбейте ещё раз.

Продолжая взбивать в смесь аккуратно введите просеянную муку, тёплое молоко и снова перемешайте.

Слегка присолите белки и взбейте миксером до загустения. После этого белки добавьте к тесту и аккуратно перемешайте венчиком.

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Форму для выпекания смажьте растительным маслом и вылейте готовое тесто. Выпекать пирожное нужно 40 минут.

Умное пирожное — быстро и вкусно.

Пеките на здоровье!