Умное пирожное. Нежный десерт на скорую руку

Умное пирожное получается сочным, нежным и невероятно вкусным. Во время приготовления пирог сам разделяется на слои, поэтому он называется умным.
Умное пирожное: ингредиенты
- Масло сливочное — 125 гр. (сто двадцать пять грамм)
- Молоко — 0,5 л. (пол литра)
- Сахар — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Яйца — 5 шт. (пять штук)
- Мука — 110 гр. (сто десять грамм0
- Ванилин — по вкусу
Рецепт приготовления:
- В металлической миске растопите масло.
- У яиц отделите белки от желтков и выложите в отдельные чашки.
- В чашку с желтками вбейте одно целое яйцо, затем всыпьте сахар с ванилином и тшательно взбейте. В получившуюся смесь влейте растопленное сливочное масло и взбейте ещё раз.
- Продолжая взбивать в смесь аккуратно введите просеянную муку, тёплое молоко и снова перемешайте.
- Слегка присолите белки и взбейте миксером до загустения. После этого белки добавьте к тесту и аккуратно перемешайте венчиком.
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Форму для выпекания смажьте растительным маслом и вылейте готовое тесто. Выпекать пирожное нужно 40 минут.
Умное пирожное — быстро и вкусно.
Пеките на здоровье!
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