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Умное пирожное. Нежный десерт на скорую руку

Умное пирожное получается сочным, нежным и невероятно вкусным. Во время приготовления пирог сам разделяется на слои, поэтому он называется умным.

Умное пирожное: ингредиенты

Умное пирожное

  1. Масло сливочное — 125 гр. (сто двадцать пять грамм)
  2. Молоко — 0,5 л. (пол литра)
  3. Сахар — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  4. Яйца — 5 шт. (пять штук)
  5. Мука — 110 гр. (сто десять грамм0
  6. Ванилин — по вкусу

Рецепт приготовления:

  • В металлической миске растопите масло.
  • У яиц отделите белки от желтков и выложите в отдельные чашки.
  • В чашку с желтками вбейте одно целое яйцо, затем всыпьте сахар с ванилином и тшательно взбейте. В получившуюся смесь влейте растопленное сливочное масло и взбейте ещё раз.
  • Продолжая взбивать в смесь аккуратно введите просеянную муку, тёплое молоко и снова перемешайте.
  • Слегка присолите белки и взбейте миксером до загустения. После этого белки добавьте к тесту и аккуратно перемешайте венчиком.
  • Разогрейте духовку до 180 градусов.
  • Форму для выпекания смажьте растительным маслом и вылейте готовое тесто. Выпекать пирожное нужно 40 минут.

Умное пирожное — быстро и вкусно.

Умное пирожное. Нежный десерт на скорую руку 2

Пеките на здоровье!

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