Пирожки с начинкой из моркови: замечательный, яркий и сладкие пирожки для всей семьи!

Пирожки с начинкой из моркови получаются невероятно нежными, пышными и вкусными! Ваши домочадцы будут довольны.
Пирожки с начинкой из моркови: ингредиенты
- 5 ст – муки
- 5 гр – дрожжей
- 3 ч. ложки – соли
- 1 (одна) шт – яиц
- 200 (двести) мл – молока
- 3 (три) ст. ложки – сахара
- 40 (сорок) гр – сливочного масла
На начинку
- 2 (две) шт – моркови
- 2 (две) ст. ложки – сахара
- 1 (одна) ч. ложка – сливочного масла
Пирожки с начинкой из моркови: рецепт
- Молоко должно быть теплым
- Сливочное масло растопленным
- В молоке теплом, разведите дрожжи до полного их растворения. Добавьте сахар, яйцо и соль, сливочное масло. Все перемешайте
- Потом постепенно вводите муку просеянную
- Месите тесто. Сформируйте из него шар и заверните в пакет. Отправьте в теплое место
- Часа будет достаточно
- Пока займемся начинкой. Морковь натрите на крупной терке. Положите ее в кастрюлю и посыпьте сахаром. Затем налейте две ст. ложки воды и тушите до мягкого состояния. Потом добавьте сливочное масло и перемешайте
- Разделите тесто на кусочки и скатайте шарики. Накройте полотенцем и оставьте на 10 минут
- Шары раскатайте слегка . Выложите начинку и сформируйте пирожок
- Выложите пирожки на противень застеленный пергаментной бумагой и отправьте выпекаться в предварительно разогретую духовку до 200 градусов. Не забудьте пирожки смазать взбитым яйцом, прежде, чем отправить их в духовку
- 20 минут выпекаться достаточно
Пирожки с начинкой из моркови готовы!
Обязательно приготовьте такую выпечку. На здоровье.
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