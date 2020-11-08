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Пирожки с начинкой из моркови: замечательный, яркий и сладкие пирожки для всей семьи!

Пирожки с начинкой из моркови получаются невероятно нежными, пышными и вкусными! Ваши домочадцы будут довольны.

Пирожки с начинкой из моркови: ингредиенты

Пирожки с начинкой из моркови

  1. 5 ст – муки
  2. 5 гр – дрожжей
  3. 3 ч. ложки – соли
  4. 1 (одна) шт – яиц
  5. 200 (двести) мл – молока
  6. 3 (три) ст. ложки – сахара
  7. 40 (сорок) гр – сливочного масла

На начинку

  1. 2 (две) шт – моркови
  2. 2 (две) ст. ложки – сахара
  3. 1 (одна) ч. ложка – сливочного масла

Пирожки с начинкой из моркови: рецепт

Пирожки с начинкой из моркови

  • Молоко должно быть теплым
  • Сливочное масло растопленным
  • В молоке теплом, разведите дрожжи до полного их растворения. Добавьте сахар, яйцо и соль, сливочное масло. Все перемешайте
  • Потом постепенно вводите муку просеянную
  • Месите тесто. Сформируйте из него шар и заверните в пакет. Отправьте в теплое место
  • Часа будет достаточно
  • Пока займемся начинкой. Морковь натрите на крупной терке. Положите ее в кастрюлю и посыпьте сахаром. Затем налейте две ст. ложки воды и тушите до мягкого состояния. Потом добавьте сливочное масло и перемешайте
  • Разделите тесто на кусочки и скатайте шарики. Накройте полотенцем и оставьте на 10 минут
  • Шары раскатайте слегка . Выложите начинку и сформируйте пирожок
  • Выложите пирожки на противень застеленный пергаментной бумагой и отправьте выпекаться в предварительно разогретую духовку до 200 градусов.
    Не забудьте пирожки смазать взбитым яйцом, прежде, чем отправить их в духовку
  • 20 минут выпекаться достаточно

Пирожки с начинкой из моркови готовы!

Пирожки с начинкой из моркови

Обязательно приготовьте такую выпечку. На здоровье.

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