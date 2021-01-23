Очистила все тюли в доме до белоснежного состояния за 3 часа. Делюсь проверенным способом, о котором многие не знают

Даже в том случае, если вы настоящая хозяйка и периодически выстирываете шторы и тюли просто чтобы освежить, рано или поздно вы замечаете, что белоснежное полотно, становится желтоватым.

Раньше тюль делали из очень качественных тканей, которые десятилетиями могли оставаться белыми и не желтели от солнечных лучей и времени. Сегодня такого качества нет и поэтому ткань приходится чаще стирать и использовать различные средства для отбеливания.

Хочу поделиться с вами одним способом отбеливания тюли всего на пару часов с очень удовлетворительным результатом.

Сначала тюль замачиваем просто в теплой воде на 10 минут. Так отойдет вся пыль. Прополощите один раз в чистой воде.

В теплой воде, даже немного горячей, разводим 6 столовых ложек соли и замачиваем тюль на 10 минут. Прополаскиваем в чистой воде.

Опять в теплой воде разводим 2 ложки уксуса и замачиваем тюль еще на 10 минут.

Ополаскиваем тюль и вешаем стекать и сохнуть.