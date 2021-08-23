Экспресс-рулет из омлета с колбасой. Очень вкусный завтрак на скорую руку

Экспресс-рулет из омлета с колбасой — настоящий шедевр, которым нужно накормить всю семью на завтрак.
Экспресс-рулет из омлета с колбасой: ингредиенты
- Молоко – 4 ст. л. (четыре столовых ложки)
- Яйца – 4 шт. (четыре штуки)
- Любая колбаса – по вкусу
- Сыр твёрдого сорта – опционно
- Зелень – опционно
Рецепт приготовления:
- Яйца взбейте с молоком, по вкусу присалите.
- Сковородку разогрейте, смажьте маслом, вылейте яичную смесь.
- Огонь уберите, сковородку накройте крышкой и на пару минут оставьте.
- Сыр натрите, колбасу нарежьте, зелень рубите.
- На омлет слоями разложите сыр, колбасу, зелень и сыр.
- Омлет ложками или лопатками сверните рулетом так, чтобы шов оказался внизу.
- Подайте в горячем виде.
Экспресс-рулет из омлета с колбасой — вкусный завтрак на скорую руку.
Приятного аппетита!
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