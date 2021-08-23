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Экспресс-рулет из омлета с колбасой. Очень вкусный завтрак на скорую руку

Экспресс-рулет из омлета с колбасой — настоящий шедевр, которым нужно накормить всю семью на завтрак.

Экспресс-рулет из омлета с колбасой: ингредиенты

Экспресс-рулет из омлета с колбасой

  1. Молоко – 4 ст. л. (четыре столовых ложки)
  2. Яйца – 4 шт. (четыре штуки)
  3. Любая колбаса – по вкусу
  4. Сыр твёрдого сорта – опционно
  5. Зелень – опционно

Рецепт приготовления:

  • Яйца взбейте с молоком, по вкусу присалите.
  • Сковородку разогрейте, смажьте маслом, вылейте яичную смесь.
  • Огонь уберите, сковородку накройте крышкой и на пару минут оставьте.
  • Сыр натрите, колбасу нарежьте, зелень рубите.
  • На омлет слоями разложите сыр, колбасу, зелень и сыр.
  • Омлет ложками или лопатками сверните рулетом так, чтобы шов оказался внизу.
  • Подайте в горячем виде.

Экспресс-рулет из омлета с колбасой — вкусный завтрак на скорую руку.

Экспресс-рулет из омлета с колбасой. Очень вкусный завтрак на скорую руку 2

Приятного аппетита!

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