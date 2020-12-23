Так готовят сало все мои друзья. «Сухой» метод засолки сала в пленке

Сало получается мягким, пикантным и ароматным. Такая закуска точно понравится всем вашим гостям и исчезнет одной из первых с праздничного стола. Главное – купите хорошее сало, можно с мясной прорезью.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сало, 300 г;

чеснок, 4 зубчика;

смесь перцев, тмин по 1 ч.л;

соль, 1\3 ч.л;

лавровый лист, 4 шт.

Процесс приготовления

Кожуру сала хорошо чистим ножом, промываем и высушиваем бумажными полотенцами.

Чеснок выдавливаем и смешиваем с солью, смесью перцев и прочими специями.

Натираем сало этим маринадом со всех сторон, обкладываем лавровым листом.

Совет: можно взять измельченный лавровый лист и смешать с маринадом.

Оборачиваем сало пленкой в несколько слоев и хорошо переминаем руками, чтобы маринад впитывался внутрь.

Оборачиваем еще фольгой и оставляем на столе на 8 часов, потом перекладываем на 2 дня в холодильник.