Так готовят сало все мои друзья. «Сухой» метод засолки сала в пленке

Сало получается мягким, пикантным и ароматным. Такая закуска точно понравится всем вашим гостям и исчезнет одной из первых с праздничного стола. Главное – купите хорошее сало, можно с мясной прорезью.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сало, 300 г;
- чеснок, 4 зубчика;
- смесь перцев, тмин по 1 ч.л;
- соль, 1\3 ч.л;
- лавровый лист, 4 шт.
Процесс приготовления
Кожуру сала хорошо чистим ножом, промываем и высушиваем бумажными полотенцами.
Чеснок выдавливаем и смешиваем с солью, смесью перцев и прочими специями.
Натираем сало этим маринадом со всех сторон, обкладываем лавровым листом.
Совет: можно взять измельченный лавровый лист и смешать с маринадом.
Оборачиваем сало пленкой в несколько слоев и хорошо переминаем руками, чтобы маринад впитывался внутрь.
Оборачиваем еще фольгой и оставляем на столе на 8 часов, потом перекладываем на 2 дня в холодильник.
Перед подачей на стол, вы можете заморозить кусок сала и потом нарезать его аккуратными и тонкими ломтиками, красиво выложить на блюдо.
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