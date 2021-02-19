Рулет из сыра с фаршем в духовке: за 20 минут – вкус сражает наповал

Рулет из сыра с фаршем в духовке! Если в холодильнике стандартный набор продуктов, а хочется чего-нибудь вкусненького, то приготовьте на ужин всего за 20 минут вкусный рулет из фарша с сыром в духовке. Вкус этих рулетиков сражает наповал.
Рулет из сыра с фаршем в духовке: ингредиенты
- половина килограмма смешанного фарша (из говядины и курицы)
- одна головка репчатого лука
- по трети чайной ложки сушеного чеснока и базилика
- половина чайной ложки приправы к мясу
- ароматные травы
- сто пятьдесят граммов сыра
- одно яйцо
Для кляра:
- стакан с четвертью молока
- два яйца
Рулет из сыра с фаршем в духовке: как за 20 минут приготовить
- Фарш выложить в глубокую миску.
- Луковицу почистить, нарезать небольшими кусочками и отправить в чашу для блендера.
- Измельчить ее блендером. За неимением такового можно пропустить через мясорубку.
- Измельченный лук переложить к фаршу.
- В ту же миску добавить все специи.
- Посолить и поперчить.
- Вбить туда же одно яйцо.
- Все тщательно перемешать руками до получения однородной массы.
- После фарш нужно хорошенечко отбить, чтобы фарш стал более плотным по своей консистенции.
- Подготовленную отбитую мясную массу переложить на пищевую пленку. Эту пленку нужно заранее разложить на столе и сложить в несколько слоев.
- Мясную массу разложить нетолстым слоем и придать форму прямоугольника.
- Твердый сыр пропустить через крупную фракцию терки.
- Сыр в один слой разложить по поверхности фарша.
- С краев мясного прямоугольника нужно оставить непокрытые сыром полосочки.
- При помощи лопаточки придавить сыр.
- Завернуть плотный рулет, используя пищевую пленку.
- Теперь готовый рулет нужно полностью завернуть в ту же пленочку.
- В таком виде его следует отправить в морозилку минимум на четыре часа.
- В отдельную глубокую чашу влить молоко.
- Туда же вбить яйцо.
- Посолить, поперчить и приправить ароматными травами.
- Всю массу взбить венчиком.
- Постепенно ввести просеянную муку. Кляр по своей густоте должен напоминать густую сметану.
- Через четыре часа замороженный рулет из фарша можно достать из морозилки.
- Пока он замороженный, нарезать на порционные кусочки в полтора сантиметра шириной.
- Растительное масло налить в сковороду и очень хорошо разогреть.
- Кусочки рулета отправить сначала в подготовленный кляр, а затем – на сковороду, в разогретое масло.
- Кусочки рулета необходимо обжаривать с обеих сторон до получения золотистой корочки. Обязательно обратите внимание на огонь, он должен быть на среднем уровне. Таким образом фарш при готовке успеет прожарится и изнутри.
- Рулетики из фарша после жарки нужно положить на бумажное полотенце, чтобы лишний жир стек.
Вот и приготовили вкусные рулеты из фарша. Само приготовление занимает всего минут 20. А остальное делает морозилка.
Переложите рулеты в красивую тарелку и подайте на стол.
Приятного аппетита!
Рулет из сыра с фаршем в духовке: видео
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