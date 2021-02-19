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Рулет из сыра с фаршем в духовке: за 20 минут – вкус сражает наповал

Рулет из сыра с фаршем в духовке! Если в холодильнике стандартный набор продуктов, а хочется чего-нибудь вкусненького, то приготовьте на ужин всего за 20 минут вкусный рулет из фарша с сыром в духовке. Вкус этих рулетиков сражает наповал.

Рулет из сыра с фаршем в духовке: ингредиенты

  • половина килограмма смешанного фарша (из говядины и курицы)

Рулет из сыра с фаршем в духовке

  • одна головка репчатого лука
  • по трети чайной ложки сушеного чеснока и базилика
  • половина чайной ложки приправы к мясу
  • ароматные травы
  • сто пятьдесят граммов сыра
  • одно яйцо

Для кляра:

  • стакан с четвертью молока

Рулет из сыра с фаршем в духовке

  • два яйца

Рулет из сыра с фаршем в духовке: как за 20 минут приготовить

  • Фарш выложить в глубокую миску.
  • Луковицу почистить, нарезать небольшими кусочками и отправить в чашу для блендера.
  • Измельчить ее блендером. За неимением такового можно пропустить через мясорубку.
  • Измельченный лук переложить к фаршу.
  • В ту же миску добавить все специи.
  • Посолить и поперчить.
  • Вбить туда же одно яйцо.
  • Все тщательно перемешать руками до получения однородной массы.

Рулет из сыра с фаршем в духовке

  • После фарш нужно хорошенечко отбить, чтобы фарш стал более плотным по своей консистенции.
  • Подготовленную отбитую мясную массу переложить на пищевую пленку. Эту пленку нужно заранее разложить на столе и сложить в несколько слоев.
  • Мясную массу разложить нетолстым слоем и придать форму прямоугольника.

Рулет из сыра с фаршем в духовке

  • Твердый сыр пропустить через крупную фракцию терки.
  • Сыр в один слой разложить по поверхности фарша.
  • С краев мясного прямоугольника нужно оставить непокрытые сыром полосочки.
  • При помощи лопаточки придавить сыр.
  • Завернуть плотный рулет, используя пищевую пленку.
  • Теперь готовый рулет нужно полностью завернуть в ту же пленочку.

Рулет из сыра с фаршем в духовке

  • В таком виде его следует отправить в морозилку минимум на четыре часа.
  • В отдельную глубокую чашу влить молоко.
  • Туда же вбить яйцо.
  • Посолить, поперчить и приправить ароматными травами.
  • Всю массу взбить венчиком.
  • Постепенно ввести просеянную муку. Кляр по своей густоте должен напоминать густую сметану.
  • Через четыре часа замороженный рулет из фарша можно достать из морозилки.
  • Пока он замороженный, нарезать на порционные кусочки в полтора сантиметра шириной.
  • Растительное масло налить в сковороду и очень хорошо разогреть.
  • Кусочки рулета отправить сначала в подготовленный кляр, а затем – на сковороду, в разогретое масло.
  • Кусочки рулета необходимо обжаривать с обеих сторон до получения золотистой корочки. Обязательно обратите внимание на огонь, он должен быть на среднем уровне. Таким образом фарш при готовке успеет прожарится и изнутри.
  • Рулетики из фарша после жарки нужно положить на бумажное полотенце, чтобы лишний жир стек.

Рулет из сыра с фаршем в духовке

Вот и приготовили вкусные рулеты из фарша. Само приготовление занимает всего минут 20. А остальное делает морозилка.

Переложите рулеты в красивую тарелку и подайте на стол.

Приятного аппетита!

Рулет из сыра с фаршем в духовке: видео

 

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