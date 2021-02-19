Рулет из сыра с фаршем в духовке: за 20 минут – вкус сражает наповал

Рулет из сыра с фаршем в духовке! Если в холодильнике стандартный набор продуктов, а хочется чего-нибудь вкусненького, то приготовьте на ужин всего за 20 минут вкусный рулет из фарша с сыром в духовке. Вкус этих рулетиков сражает наповал.

Рулет из сыра с фаршем в духовке: ингредиенты

половина килограмма смешанного фарша (из говядины и курицы)

одна головка репчатого лука

по трети чайной ложки сушеного чеснока и базилика

половина чайной ложки приправы к мясу

ароматные травы

сто пятьдесят граммов сыра

одно яйцо

Для кляра:

стакан с четвертью молока

два яйца

Рулет из сыра с фаршем в духовке: как за 20 минут приготовить

Фарш выложить в глубокую миску.

Луковицу почистить, нарезать небольшими кусочками и отправить в чашу для блендера.

Измельчить ее блендером. За неимением такового можно пропустить через мясорубку.

Измельченный лук переложить к фаршу.

В ту же миску добавить все специи.

Посолить и поперчить.

Вбить туда же одно яйцо.

Все тщательно перемешать руками до получения однородной массы.

После фарш нужно хорошенечко отбить, чтобы фарш стал более плотным по своей консистенции.

Подготовленную отбитую мясную массу переложить на пищевую пленку. Эту пленку нужно заранее разложить на столе и сложить в несколько слоев.

Мясную массу разложить нетолстым слоем и придать форму прямоугольника.

Твердый сыр пропустить через крупную фракцию терки.

Сыр в один слой разложить по поверхности фарша.

С краев мясного прямоугольника нужно оставить непокрытые сыром полосочки.

При помощи лопаточки придавить сыр.

Завернуть плотный рулет, используя пищевую пленку.

Теперь готовый рулет нужно полностью завернуть в ту же пленочку.

В таком виде его следует отправить в морозилку минимум на четыре часа.

В отдельную глубокую чашу влить молоко.

Туда же вбить яйцо.

Посолить, поперчить и приправить ароматными травами.

Всю массу взбить венчиком.

Постепенно ввести просеянную муку. Кляр по своей густоте должен напоминать густую сметану.

Через четыре часа замороженный рулет из фарша можно достать из морозилки.

Пока он замороженный, нарезать на порционные кусочки в полтора сантиметра шириной.

Растительное масло налить в сковороду и очень хорошо разогреть.

Кусочки рулета отправить сначала в подготовленный кляр, а затем – на сковороду, в разогретое масло.

Кусочки рулета необходимо обжаривать с обеих сторон до получения золотистой корочки. Обязательно обратите внимание на огонь, он должен быть на среднем уровне. Таким образом фарш при готовке успеет прожарится и изнутри.

Рулетики из фарша после жарки нужно положить на бумажное полотенце, чтобы лишний жир стек.

Вот и приготовили вкусные рулеты из фарша. Само приготовление занимает всего минут 20. А остальное делает морозилка.

Переложите рулеты в красивую тарелку и подайте на стол.

Приятного аппетита!

Рулет из сыра с фаршем в духовке: видео