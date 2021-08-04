Торт Фиеста. Нежное лакомство для чаепития

Торт Фиеста получается безумно вкусным и оригинальным.
Торт Фиеста:
- Мука — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Яйца — 6 шт. (шесть штук)
- Сахар — 320 гр. (триста двадцать грамм)
- Крахмал — 100 гр. (сто грамм)
- Апельсин — 2 шт. (две штуки)
- Сливки — 800 мл. (восемьсот миллилитров)
- Желтки — 6 шт. (шесть штук)
- Соль — одна щепотка
- Ванилин — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Чёрный шоколад — 300 гр. (триста грамм)
- Сливочное масло — 20 гр. (двадцать грамм)
- Разрыхлитель — 20 гр. (двадцать грамм)
Способ приготовления:
- Цедру апельсина натрите на мелкой тёрке.
- В отдельной миске взбейте яйца и 180 гр. сахара, добавьте разрыхлитель, 150 гр. муки, 60 гр. кукурузного крахмала и цедру, тщательно перемешайте.
- Выложите тесто в круглую разъёмную форму, поставьте в духовку и выпекайте 40 минут при 180 градусах.
- Теперь приготовьте крем: в отдельной ёмкости смешайте желток, 140 гр. песка, ванилин, соль и 40 гр. крахмала. Тщательно перемешайте.
- Со второго апельсина снимите цедру и выжмите сок, 500 мл. сливок влейте в сотейник вместе с апельсиновым соком. Затем добавьте цедру и поставьте на огонь. Потомите 2 минуты и перелейте в крем. Снова тщательно перемешайте.
- Процедите крем через сито и поставьте на огонь, варите до загустения. Затем накройте пищевой плёнкой и оставьте остывать.
- Готовый бисквит достаньте из духовки и оставьте остывать. срежьте верхушку, а оставшуюся часть разделите на две части.
- Выжмите сок от оставшегося апельсина и пропитайте им коржи, покройте частью крема и выложите второй корж.
- Приготовьте глазурь: в сотейник поместите шоколад, 300 мл. сливок и 20 гр. масла, поставьте на огонь и томите до обтазования однородной глазури.
- Заготовку поставьте на решётку, а под ней миску, затем полейте глазурью.
Торт Фиеста готов.
Пеките на здоровье!
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