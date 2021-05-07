Просто и вкусно. Самый простой рецепт вкусного мяса без духовки

Мясо получается мягким и сочным, такой рулет я готовлю даже на праздничный стол. Нам не потребуется духовка, все делаем в кастрюле.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- шея свиная, 1200 кг;
- вода, 3 л;
- луковая шелуха, 100 г;
- соль, 2 – 3 ст.л;
- чеснок, лавровый лист, перец.
Процесс приготовления
Смешиваем все специи. Можно взять не только перечисленные, но и свои любимые.
Мясо промываем и просушиваем бумажными полотенцами, обвязываем нитью.
Укладываем мясо в кастрюлю, добавляем воду, соль и специи, чеснок, лавровый лист и все пряности по вкусу.
Доводим до кипения, уменьшаем огонь и томим 1.40 минут.
Остужаем мясо в бульоне, затем вынимаем и промакиваем бумажными полотенцами.
Смешиваем любые специи и измельченный через пресс чеснок, ароматные травы и натираем кусок мяса.
Обматываем его пергаментом и отправляем на ночь в холодильник.
На следующий день получаем очень вкусную закуску, которую режем нарезкой и подаем к столу.
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