Просто и вкусно. Самый простой рецепт вкусного мяса без духовки

Мясо получается мягким и сочным, такой рулет я готовлю даже на праздничный стол. Нам не потребуется духовка, все делаем в кастрюле.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

шея свиная, 1200 кг;

вода, 3 л;

луковая шелуха, 100 г;

соль, 2 – 3 ст.л;

чеснок, лавровый лист, перец.

Процесс приготовления

Смешиваем все специи. Можно взять не только перечисленные, но и свои любимые.

Мясо промываем и просушиваем бумажными полотенцами, обвязываем нитью.

Укладываем мясо в кастрюлю, добавляем воду, соль и специи, чеснок, лавровый лист и все пряности по вкусу.

Доводим до кипения, уменьшаем огонь и томим 1.40 минут.

Остужаем мясо в бульоне, затем вынимаем и промакиваем бумажными полотенцами.

Смешиваем любые специи и измельченный через пресс чеснок, ароматные травы и натираем кусок мяса.

Обматываем его пергаментом и отправляем на ночь в холодильник.

На следующий день получаем очень вкусную закуску, которую режем нарезкой и подаем к столу.