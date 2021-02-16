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Жареные пирожки на сковороде: мягкие воздушные вкусные из самого простого теста

Жареные пирожки на сковороде! Приготовьте для семьи и друзей вкусные жареные на сковороде пирожки из самого простого теста. Пирожки получаются очень мягкие и воздушные.

Жареные пирожки на сковороде: ингредиенты

  • триста пятьдесят граммов муки

Жареные пирожки на сковороде

  • стакан с четвертью воды
  • чайная ложка сухих дрожжей
  • две столовые ложки растительного масла
  • половина чайной ложки соли
  • чайная ложка сахарного песка

Для начинки:

  • пятьдесят граммов риса
  • три яйца
  • зеленый лук – по вкусу
  • соль и черный молотый перец – по вкусу

Жареные пирожки на сковороде: приготовление

Начать нужно с подготовки теста:

  • Необходимое количество муки просеять в глубокую миску.
  • Туда же всыпать сухие дрожжи.
  • Влить растительное масло, добавить соль, сахарный песок.
  • Влить также воды и замесить тесто ложкой.
  • Миску с тестом закрыть пищевой пленкой и оставить на час в теплом месте. За это время тесто должно увеличиться в объеме примерно в два раза.

Пока тесто настаивается нужно подготовить начинку:

  • Репчатый лук почистить и порезать мелким кубиком.
  • Яйца отварить, очистить и порезать такими же кубиками.
  • Зеленый лук помыть, просушить полотенцем и мелко нарезать.
  • Рис заранее отварить и поместить в отдельную глубокую миску.

Жареные пирожки на сковороде

  • К нему добавить нарезанные лук, яйца и зеленый лук.
  • Посолить, поперчить и все перемешать, чтобы все компоненты распределились равномерно.

А теперь нужно слепить и зажарить пирожки:

  • Готовое тесто выложить на припыленный мукою стол.
  • Хорошо его обмять.
  • Разделить тесто на пятнадцать равных частей.
  • Каждую из частей примять, сделать нетолстую лепешку.
  • В каждую лепешку положить по одной чайной ложечке начинки и сформировать пирожки.
  • На сковороду налить в достаточном количестве растительного масла.
  • Хорошо его разогреть.

Жареные пирожки на сковороде

  • В разогретое масло запустить пирожки.
  • Жарить их нужно с обеих сторон на среднем огне до получения золотистого цвета.
  • Готовые пирожки выложить на бумажное полотенце и дать стечь лишнему жиру.

Вот и готовы наши вкусные воздушные жареные пирожки.

Жареные пирожки на сковороде

Положите их на красивую тарелочку и подайте на стол.

Жареные пирожки на сковороде: готовы

Приятного аппетита!

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