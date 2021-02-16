Жареные пирожки на сковороде: мягкие воздушные вкусные из самого простого теста

Жареные пирожки на сковороде! Приготовьте для семьи и друзей вкусные жареные на сковороде пирожки из самого простого теста. Пирожки получаются очень мягкие и воздушные.

Жареные пирожки на сковороде: ингредиенты

триста пятьдесят граммов муки

стакан с четвертью воды

чайная ложка сухих дрожжей

две столовые ложки растительного масла

половина чайной ложки соли

чайная ложка сахарного песка

Для начинки:

пятьдесят граммов риса

три яйца

зеленый лук – по вкусу

соль и черный молотый перец – по вкусу

Жареные пирожки на сковороде: приготовление

Начать нужно с подготовки теста:

Необходимое количество муки просеять в глубокую миску.

Туда же всыпать сухие дрожжи.

Влить растительное масло, добавить соль, сахарный песок.

Влить также воды и замесить тесто ложкой.

Миску с тестом закрыть пищевой пленкой и оставить на час в теплом месте. За это время тесто должно увеличиться в объеме примерно в два раза.

Пока тесто настаивается нужно подготовить начинку:

Репчатый лук почистить и порезать мелким кубиком.

Яйца отварить, очистить и порезать такими же кубиками.

Зеленый лук помыть, просушить полотенцем и мелко нарезать.

Рис заранее отварить и поместить в отдельную глубокую миску.

К нему добавить нарезанные лук, яйца и зеленый лук.

Посолить, поперчить и все перемешать, чтобы все компоненты распределились равномерно.

А теперь нужно слепить и зажарить пирожки:

Готовое тесто выложить на припыленный мукою стол.

Хорошо его обмять.

Разделить тесто на пятнадцать равных частей.

Каждую из частей примять, сделать нетолстую лепешку.

В каждую лепешку положить по одной чайной ложечке начинки и сформировать пирожки.

На сковороду налить в достаточном количестве растительного масла.

Хорошо его разогреть.

В разогретое масло запустить пирожки.

Жарить их нужно с обеих сторон на среднем огне до получения золотистого цвета.

Готовые пирожки выложить на бумажное полотенце и дать стечь лишнему жиру.

Вот и готовы наши вкусные воздушные жареные пирожки.

Положите их на красивую тарелочку и подайте на стол.

Жареные пирожки на сковороде: готовы

Приятного аппетита!