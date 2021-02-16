Жареные пирожки на сковороде: мягкие воздушные вкусные из самого простого теста

Жареные пирожки на сковороде! Приготовьте для семьи и друзей вкусные жареные на сковороде пирожки из самого простого теста. Пирожки получаются очень мягкие и воздушные.
Жареные пирожки на сковороде: ингредиенты
- триста пятьдесят граммов муки
- стакан с четвертью воды
- чайная ложка сухих дрожжей
- две столовые ложки растительного масла
- половина чайной ложки соли
- чайная ложка сахарного песка
Для начинки:
- пятьдесят граммов риса
- три яйца
- зеленый лук – по вкусу
- соль и черный молотый перец – по вкусу
Жареные пирожки на сковороде: приготовление
Начать нужно с подготовки теста:
- Необходимое количество муки просеять в глубокую миску.
- Туда же всыпать сухие дрожжи.
- Влить растительное масло, добавить соль, сахарный песок.
- Влить также воды и замесить тесто ложкой.
- Миску с тестом закрыть пищевой пленкой и оставить на час в теплом месте. За это время тесто должно увеличиться в объеме примерно в два раза.
Пока тесто настаивается нужно подготовить начинку:
- Репчатый лук почистить и порезать мелким кубиком.
- Яйца отварить, очистить и порезать такими же кубиками.
- Зеленый лук помыть, просушить полотенцем и мелко нарезать.
- Рис заранее отварить и поместить в отдельную глубокую миску.
- К нему добавить нарезанные лук, яйца и зеленый лук.
- Посолить, поперчить и все перемешать, чтобы все компоненты распределились равномерно.
А теперь нужно слепить и зажарить пирожки:
- Готовое тесто выложить на припыленный мукою стол.
- Хорошо его обмять.
- Разделить тесто на пятнадцать равных частей.
- Каждую из частей примять, сделать нетолстую лепешку.
- В каждую лепешку положить по одной чайной ложечке начинки и сформировать пирожки.
- На сковороду налить в достаточном количестве растительного масла.
- Хорошо его разогреть.
- В разогретое масло запустить пирожки.
- Жарить их нужно с обеих сторон на среднем огне до получения золотистого цвета.
- Готовые пирожки выложить на бумажное полотенце и дать стечь лишнему жиру.
Вот и готовы наши вкусные воздушные жареные пирожки.
Положите их на красивую тарелочку и подайте на стол.
Жареные пирожки на сковороде: готовы
Приятного аппетита!
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