500 грамм клубники: взбейте ее горячей, можно без сахара! Понравится всей семье

Сладкие десерты их свежих ягод и фруктов – всегда будет кстати. Пока длится сезон таких даров сада и огорода, нужно готовить десерты только из таких продуктов.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- клубника, 500 г;
- желатин, 30 г;
- сахарная пудра, 180 г.
Процесс приготовления
Клубнику перебиваем в пюре при помощи погружного блендера.
Всыпаем в желатин, перемешиваем и оставляем, пока желатин не набухнет.
Всыпаем сахарную пудру и ставим на небольшой огонь.
Совет: вместо пудры можно добавить стевию, но небольшими порциями, пробуя на сладость.
Перемешиваем и разогреваем, но до кипения не доводим.
По вкусу можно добавить лимонный сок, 1 ч.л.
Снимаем с плиты и взбиваем блендером или миксером в горячем состоянии до густой и воздушной массы. Время взбивания – около 15 минут.
Выливаем массу в форму, накрываем пленкой и отправляем в холодильник для застывания.
Вынимаем из формы, режем кусочками.
Десерт очень ароматный и вкусный, чтобы зефир стал более сладким, его можно обвалять в сахарной пудре.
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