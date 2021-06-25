500 грамм клубники: взбейте ее горячей, можно без сахара! Понравится всей семье

Сладкие десерты их свежих ягод и фруктов – всегда будет кстати. Пока длится сезон таких даров сада и огорода, нужно готовить десерты только из таких продуктов.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

клубника, 500 г;

желатин, 30 г;

сахарная пудра, 180 г.

Процесс приготовления

Клубнику перебиваем в пюре при помощи погружного блендера.

Всыпаем в желатин, перемешиваем и оставляем, пока желатин не набухнет.

Всыпаем сахарную пудру и ставим на небольшой огонь.

Совет: вместо пудры можно добавить стевию, но небольшими порциями, пробуя на сладость.

Перемешиваем и разогреваем, но до кипения не доводим.

По вкусу можно добавить лимонный сок, 1 ч.л.

Снимаем с плиты и взбиваем блендером или миксером в горячем состоянии до густой и воздушной массы. Время взбивания – около 15 минут.

Выливаем массу в форму, накрываем пленкой и отправляем в холодильник для застывания.

Вынимаем из формы, режем кусочками.