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Готовлю слоёные лепёшки вместо хлеба. Тесто долго не раскатываю: без множества складываний

Слоеное тесто славится своей капризностью и сложностью. Чтобы его приготовить, нужно сделать много раскатываний, складываний и в промежутке между ними – давать заготовке хорошо охладиться.

Но я вам хочу предложить альтернативный вариант приготовления слоеных лепешек.

Все максимально просто и быстро. Очень хочу, чтобы вы попробовали этот рецепт!

Для приготовления лепешек понадобится:

Для теста:

  • Куриное яйцо — 1 шт.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Вода — 300 мл
  • Мука пшеничная — 500 г.

Для смазывания:

  • Масло сливочное — 150 г
  • Подсолнечное масло — 100 мл.

Начинка:

  • зелень (какая больше нравится)–пучок

Начинаем готовить.

Я готовила половинную порцию, а вообще из этого количества продуктов получается 4 большие лепешки или 6 средних. Ориентируйтесь на диаметр своей сковороды. Итак, начинаем с приготовления теста. В удобную глубокую миску высыпаем муку, добавляем яйцо и соль.

Готовлю слоёные лепёшки вместо хлеба: и для этого не обязательно тесто долго раскатывать и делать множество складываний

Нагреваем воду примерно до 70 градусов. Нам нужна именно горячая жидкость, а не крутой кипяток. Потихоньку вливаем ее в миску с мукой, одновременно перемешивая тесто вилкой или лопаткой.

Готовлю слоёные лепёшки вместо хлеба: и для этого не обязательно тесто долго раскатывать и делать множество складываний

Готовое тесто получится мягким. Не исключено, что оно будет липнуть к рукам, но пока больше муки добавлять не нужно. После отдыха оно станет более податливым и эластичным.

Округляем тесто и накрываем пищевой пленкой или чистым вафельным полотенцем. Пока отставляем в сторону на 20-25 минут.

Готовлю слоёные лепёшки вместо хлеба: и для этого не обязательно тесто долго раскатывать и делать множество складываний

А пока подготовим начинку. Мелко нарезаем небольшой пучок любимой зелени. У меня был укроп, петрушка и пара перышек зеленого лука. Можно также добавлять кинзу, базилик. Если вариант и сладкой начинки – сахарная пудра. Ею нужно посыпать тесто при формировании лепешек вместо зелени.

Готовлю слоёные лепёшки вместо хлеба: и для этого не обязательно тесто долго раскатывать и делать множество складываний

Затем делаем смесь масел. Здесь все просто. Необходимо растопить сливочное масло (в микроволновке или на плите), остудить его до комнатной температуры, добавить растительное масло и все перемешать. Готово, можно формировать лепешки, если тесто уже отлежалось положенное время.

Готовлю слоёные лепёшки вместо хлеба: и для этого не обязательно тесто долго раскатывать и делать множество складываний

Делим тесто на 4 части для удобства раскатки. Если у вас просторная рабочая поверхность, то можно разрезать и на 2 части. Кусочки, с которыми не работаем пока, прикрываем пищевой пленкой, чтобы поверхность не сохла.

Готовлю слоёные лепёшки вместо хлеба: и для этого не обязательно тесто долго раскатывать и делать множество складываний

Присыпаем стол мукой и раскатываем кусочек теста как можно тоньше.

Готовлю слоёные лепёшки вместо хлеба: и для этого не обязательно тесто долго раскатывать и делать множество складываний

Смазываем его смесью масел и посыпаем зеленью или сахарной пудрой.

Готовлю слоёные лепёшки вместо хлеба: и для этого не обязательно тесто долго раскатывать и делать множество складываний

Раскатываем второй кусочек теста и накрываем им начинку. Стараемся, чтобы края пластов совпадали.

Готовлю слоёные лепёшки вместо хлеба: и для этого не обязательно тесто долго раскатывать и делать множество складываний

Разрезаем на 4-5 полосок примерно одинаковой ширины.

Готовлю слоёные лепёшки вместо хлеба: и для этого не обязательно тесто долго раскатывать и делать множество складываний

Первую полоску скручиваем в тугой рулет. Потом на него наматываем вторую полоску. Таким образом, на 1 лепешку может уйти 3-4 полосы.

Готовлю слоёные лепёшки вместо хлеба: и для этого не обязательно тесто долго раскатывать и делать множество складываний

Вот что получится в итоге. Повторяем процедуру в такой же последовательности со всем тестом и всей начинкой. Масляная смесь останется, она нам понадобится для обжарки лепешек.

Готовлю слоёные лепёшки вместо хлеба: и для этого не обязательно тесто долго раскатывать и делать множество складываний

Аккуратно раскатываем каждую заготовку до диаметра сковородки (можно чуть меньше).

Готовлю слоёные лепёшки вместо хлеба: и для этого не обязательно тесто долго раскатывать и делать множество складываний

Наливаем в сковороду часть масляной смеси и разогреваем ее. Выкладываем лепешку. Обжариваем на умеренном огне до золотистой корочки.

Готовлю слоёные лепёшки вместо хлеба: и для этого не обязательно тесто долго раскатывать и делать множество складываний

Переворачиваем несколько раз, чтобы каждая сторона пропеклась равномерно.

Готовлю слоёные лепёшки вместо хлеба: и для этого не обязательно тесто долго раскатывать и делать множество складываний

Готовые лепешки перекладываем на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло. Затем подаем, пока не остыли. Лепешки получаются хрустящими, слоеными и очень ароматными. Отличная замена традиционному хлебу.

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