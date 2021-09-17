Готовлю слоёные лепёшки вместо хлеба. Тесто долго не раскатываю: без множества складываний

Слоеное тесто славится своей капризностью и сложностью. Чтобы его приготовить, нужно сделать много раскатываний, складываний и в промежутке между ними – давать заготовке хорошо охладиться.

Но я вам хочу предложить альтернативный вариант приготовления слоеных лепешек.

Все максимально просто и быстро. Очень хочу, чтобы вы попробовали этот рецепт!

Для приготовления лепешек понадобится:

Для теста:

Куриное яйцо — 1 шт.

Соль — 1 ч. л.

Вода — 300 мл

Мука пшеничная — 500 г.

Для смазывания:

Масло сливочное — 150 г

Подсолнечное масло — 100 мл.

Начинка:

зелень (какая больше нравится)–пучок

Начинаем готовить.

Я готовила половинную порцию, а вообще из этого количества продуктов получается 4 большие лепешки или 6 средних. Ориентируйтесь на диаметр своей сковороды. Итак, начинаем с приготовления теста. В удобную глубокую миску высыпаем муку, добавляем яйцо и соль.

Нагреваем воду примерно до 70 градусов. Нам нужна именно горячая жидкость, а не крутой кипяток. Потихоньку вливаем ее в миску с мукой, одновременно перемешивая тесто вилкой или лопаткой.

Готовое тесто получится мягким. Не исключено, что оно будет липнуть к рукам, но пока больше муки добавлять не нужно. После отдыха оно станет более податливым и эластичным.

Округляем тесто и накрываем пищевой пленкой или чистым вафельным полотенцем. Пока отставляем в сторону на 20-25 минут.

А пока подготовим начинку. Мелко нарезаем небольшой пучок любимой зелени. У меня был укроп, петрушка и пара перышек зеленого лука. Можно также добавлять кинзу, базилик. Если вариант и сладкой начинки – сахарная пудра. Ею нужно посыпать тесто при формировании лепешек вместо зелени.

Затем делаем смесь масел. Здесь все просто. Необходимо растопить сливочное масло (в микроволновке или на плите), остудить его до комнатной температуры, добавить растительное масло и все перемешать. Готово, можно формировать лепешки, если тесто уже отлежалось положенное время.

Делим тесто на 4 части для удобства раскатки. Если у вас просторная рабочая поверхность, то можно разрезать и на 2 части. Кусочки, с которыми не работаем пока, прикрываем пищевой пленкой, чтобы поверхность не сохла.

Присыпаем стол мукой и раскатываем кусочек теста как можно тоньше.

Смазываем его смесью масел и посыпаем зеленью или сахарной пудрой.

Раскатываем второй кусочек теста и накрываем им начинку. Стараемся, чтобы края пластов совпадали.

Разрезаем на 4-5 полосок примерно одинаковой ширины.

Первую полоску скручиваем в тугой рулет. Потом на него наматываем вторую полоску. Таким образом, на 1 лепешку может уйти 3-4 полосы.

Вот что получится в итоге. Повторяем процедуру в такой же последовательности со всем тестом и всей начинкой. Масляная смесь останется, она нам понадобится для обжарки лепешек.

Аккуратно раскатываем каждую заготовку до диаметра сковородки (можно чуть меньше).

Наливаем в сковороду часть масляной смеси и разогреваем ее. Выкладываем лепешку. Обжариваем на умеренном огне до золотистой корочки.

Переворачиваем несколько раз, чтобы каждая сторона пропеклась равномерно.

Готовые лепешки перекладываем на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло. Затем подаем, пока не остыли. Лепешки получаются хрустящими, слоеными и очень ароматными. Отличная замена традиционному хлебу.