Салат с пекинской капустой Переполох. На приготовление салата уйдем минимум времени

Салат с пекинской капустой Переполох необыкновенный и очень лёгкий в приготовлении салат.
Салат с пекинской капустой Переполох: ингредиенты
- Куриное мясо
- Свежие грибы
- Морковь
- Пекинская капуста
- Репчатый лук
- Чеснок
- Растительное или оливковое масло
- Майонез
- Соль
Как приготовить:
- Отварите куриное мясо в солёной воде до готовности и дайте остыть.
- Нарежьте свежие грибы.
- Нарезанные грибы с предварительно порезанным репчатым луком обжарьте в оливковом или растительном масле. Немного посолите.
- Нашинкуйте пекинскую капусту и отправьте в салатник. Добавьте обжаренные шампиньоны с луком и перемешайте.
- Нарежьте болгарский перец тонкими полосками и соедините с пекинской капустой в салатнике.
- Нарежьте на кусочки отваренное куриное мясо, отправьте к овощам и перемешайте.
- Очистите морковь, натрите на тёрке и Смешайте с остальными ингредиентами. По вкусу посолите салат.
- Натрите одну дольку чеснока на мелкой тёрке, добавьте в салат и перемешайте.
- Перед подачей заправьте салат майонезом.
Салат с пекинской капустой Переполох не потребует много времени.
Приятного Вам аппетита!
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