Отбивные из баклажанов. Сочная закуска за которую муж меня всегда благодарит

Отбивные из баклажанов получается очень вкусной и долго не задержатся на столе.
Отбивные из баклажанов: ингредиенты
- Мука — 0,5 ст. (пол стакана)
- Баклажаны — 2 шт. (две штуки)
- Яйца — 3 шт. (три штуки)
- Сухари панировочные — 0,5 ст. (полстакана)
- Растительное масло
- Чёрный перец молотый
- Соль
Рецепт приготовления:
- Баклажаны очистите от кожуры, разрежьте колечками поперёк или длинными слайсами вдоль, посолите и оставьте на 15-20 минут, хорошенько отожмите. Затем тщательно промойте кусочки баклажанов, чтобы блюдо не было слишком солёным.
- Каждый кусочек отбейте молотком, чем тоньше получится, тем лучше.
- Соедините в отдельной миске яйца, перец и соль, взбейте венчиком до однородности.
- Разогрейте в сковороде масло, возьмите подготовленные дольки баклажанов, обваляйте в муке, затем в яйце и тщательно вываляйте в сухарях. Обжарьте в масле с двух сторон до золотистой корочки.
- Выложите баклажаны на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло.
Отбивные из баклажанов — аппетитно и вкусно.
Приятного аппетита!
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