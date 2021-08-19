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Отбивные из баклажанов. Сочная закуска за которую муж меня всегда благодарит

Отбивные из баклажанов получается очень вкусной и долго не задержатся на столе.

Отбивные из баклажанов: ингредиенты

Отбивные из баклажанов. Сочная закуска за которую муж меня всегда благодарит 2

  1. Мука — 0,5 ст. (пол стакана)
  2. Баклажаны — 2 шт. (две штуки)
  3. Яйца — 3 шт. (три штуки)
  4. Сухари панировочные — 0,5 ст. (полстакана)
  5. Растительное масло
  6. Чёрный перец молотый
  7. Соль

Рецепт приготовления:

  • Баклажаны очистите от кожуры, разрежьте колечками поперёк или длинными слайсами вдоль, посолите и оставьте на 15-20 минут, хорошенько отожмите. Затем тщательно промойте кусочки баклажанов, чтобы блюдо не было слишком солёным.
  • Каждый кусочек отбейте молотком, чем тоньше получится, тем лучше.
  • Соедините в отдельной миске яйца, перец и соль, взбейте венчиком до однородности.
  • Разогрейте в сковороде масло, возьмите подготовленные дольки баклажанов, обваляйте в муке, затем в яйце и тщательно вываляйте в сухарях. Обжарьте в масле с двух сторон до золотистой корочки.
  • Выложите баклажаны на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло.

Отбивные из баклажанов — аппетитно и вкусно.

Отбивные из баклажанов

 

Приятного аппетита!

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