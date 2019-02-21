Воздушный карамельный блин с яблоками — браво автору рецепта

Ингредиенты:

Для теста:

Мука — 35 г

Молоко — 100 мл

Яйца, крупные — 1 шт.

Соль — 1 щепотка

Сахар — 1 ч. л.

Ваниль — 1/2 ч. л.

Для карамельных яблок:

Зеленое яблоко — 1/2 шт.

Коричневый сахар или сахар-песок — 30 г

Сливочное масло — 1 ст. л.

Корица — 1/2 ч. л.

Приготовление:

Смешиваем все ингредиенты вместе.

Очищенные яблоки выкладываем на сковородку с растопленным сливочным маслом вместе с сахаром, присыпаем корицей.

Готовим до кипения карамели, яблоки должны стать мягкими, но не разваливаться.

Вливаем в середину яблок тесто и слегка перемешиваем.

Готовим до тех пор, чтобы схватились края.

Ставим сковородку на 10–12 минут в разогретую до 200 С.

Готовый блин выкладываем на сковородку, перевернув сковородку, присыпаем сверху сахарной пудрой.

Подаем со сметаной, сливками или джемом.

Приятного аппетита!