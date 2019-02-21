Воздушный карамельный блин с яблоками — браво автору рецепта

Лучше всякого торта!
Ингредиенты:
Для теста:
Мука — 35 г
Молоко — 100 мл
Яйца, крупные — 1 шт.
Соль — 1 щепотка
Сахар — 1 ч. л.
Ваниль — 1/2 ч. л.
Для карамельных яблок:
Зеленое яблоко — 1/2 шт.
Коричневый сахар или сахар-песок — 30 г
Сливочное масло — 1 ст. л.
Корица — 1/2 ч. л.
Приготовление:
Смешиваем все ингредиенты вместе.
Очищенные яблоки выкладываем на сковородку с растопленным сливочным маслом вместе с сахаром, присыпаем корицей.
Готовим до кипения карамели, яблоки должны стать мягкими, но не разваливаться.
Вливаем в середину яблок тесто и слегка перемешиваем.
Готовим до тех пор, чтобы схватились края.
Ставим сковородку на 10–12 минут в разогретую до 200 С.
Готовый блин выкладываем на сковородку, перевернув сковородку, присыпаем сверху сахарной пудрой.
Подаем со сметаной, сливками или джемом.
Приятного аппетита!
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