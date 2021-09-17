Итальянско-французский яблочный пирог. Лёгкая и вкусная сладкая выпечка

Итальянско-французский яблочный пирог получается достаточно диетическим, поэтому он особенно сильно понравится тем, кто соблюдает диету.
Итальянско-французский яблочный пирог: ингредиенты
- Мука — 70 гр. (семьдесят грамм)
- Яблоки твёрдых сортов — 800 гр. (восемьсот грамм)
- Грецкие орехи — 75 гр. (семьдесят пять грамм)
- Молоко — 100 гр. (сто грамм)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Сливочное масло — 30 гр. (тридцать грамм)
- Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Сахар — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Ванилин — 10 гр. (десять грамм)
- Соль — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
Способ приготовления:
- Яблоки нарежьте тонкими слайсами, заранее очистив и вырезав сердцевину.
- В блендере взбейте куриные яйца и, продолжая взбивать, постепенно добавьте сахар, соль, ванилин, молоко и растопленное сливочное масло.
- Просеянную муку смешайте с разрыхлителем и по чуть-чуть добавьте к яичной массе.
- Затем в миске смешайте яблоки и тесто. Перемешайте аккуратно, при помощи рук, чтобы не поломать яблочные дольки. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут. По истечении времени достаньте пирог, посыпьте его орехами и снова поставьте в духовку на 20 минут.
- Подождите пока пирог полностью остынет, достаньте из форму и щедро полейте солёной карамелью.
Итальянско-французский яблочный пирог — вкусный и полезный
Пеките на здоровье!
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