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Итальянско-французский яблочный пирог. Лёгкая и вкусная сладкая выпечка

Итальянско-французский яблочный пирог получается достаточно диетическим, поэтому он особенно сильно понравится тем, кто соблюдает диету.

Итальянско-французский яблочный пирог: ингредиенты

Итальянско-французский яблочный пирог

  1. Мука — 70 гр. (семьдесят грамм)
  2. Яблоки твёрдых сортов — 800 гр. (восемьсот грамм)
  3. Грецкие орехи — 75 гр. (семьдесят пять грамм)
  4. Молоко — 100 гр. (сто грамм)
  5. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  6. Сливочное масло — 30 гр. (тридцать грамм)
  7. Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  8. Сахар — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  9. Ванилин — 10 гр. (десять грамм)
  10. Соль — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)

Способ приготовления:

  • Яблоки нарежьте тонкими слайсами, заранее очистив и вырезав сердцевину.
  • В блендере взбейте куриные яйца и, продолжая взбивать, постепенно добавьте сахар, соль, ванилин, молоко и растопленное сливочное масло.
  • Просеянную муку смешайте с разрыхлителем и по чуть-чуть добавьте к яичной массе.
  • Затем в миске смешайте яблоки и тесто. Перемешайте аккуратно, при помощи рук, чтобы не поломать яблочные дольки. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут. По истечении времени достаньте пирог, посыпьте его орехами и снова поставьте в духовку на 20 минут.
  • Подождите пока пирог полностью остынет, достаньте из форму и щедро полейте солёной карамелью.

Итальянско-французский яблочный пирог — вкусный и полезный

Итальянско-французский яблочный пирог. Лёгкая и вкусная сладкая выпечка 2

Пеките на здоровье!

 

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