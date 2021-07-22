Готовила на ужин уже 1000 раз и все равно не надоедает. Просто, но родные обожают такие оладушки

Мясные оладьи с картофелем – это идеальное сочетание вкуса. Такое угощение точно понравится всей вашей семье и гостям.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- грудка куриная, 500 г;
- сметана и майонез по 100 г;
- яйцо, 1 шт;
- соль, перец;
- мука, 100 г.
Для приготовления картофеля:
- картофель, 600 г;
- соль и перец, приправа для картофеля;
- сухари панировочные 3 ст.л;
- масло растительное, 3 ст.л.
Процесс приготовления
Мясо режем мелким кубиком и смешиваем с яйцом, сметаной и майонезом, солим и перчим.
Совет: можно добавить только сметану или майонез по вашему вкусу.
Всыпаем муку и вымешиваем тесто.
Обжариваем оладушки под крышкой на небольшом огне с двух сторон до румяности.
Картофель режем дольками, солим и перчим, посыпаем специями для картофеля и панировочными сухарями. Перемешиваем массу.
Форму для запекания смазываем маслом и выкладываем картофель в один слой.
Запекаем 30 минут при 200 градусах до румяности.
Подаю оладушки вместе с картофелем и делаю еще вкусный свежий соус из сметаны с тертым огурцом, чесноком и рубленой зеленью. Добавьте ароматные травы и специи и получится просто роскошный вкус.
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