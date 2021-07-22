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Готовила на ужин уже 1000 раз и все равно не надоедает. Просто, но родные обожают такие оладушки

Мясные оладьи с картофелем – это идеальное сочетание вкуса. Такое угощение точно понравится всей вашей семье и гостям.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • грудка куриная, 500 г;
  • сметана и майонез по 100 г;
  • яйцо, 1 шт;
  • соль, перец;
  • мука, 100 г.

Для приготовления картофеля:

  • картофель, 600 г;
  • соль и перец, приправа для картофеля;
  • сухари панировочные 3 ст.л;
  • масло растительное, 3 ст.л.

Процесс приготовления

Мясо режем мелким кубиком и смешиваем с яйцом, сметаной и майонезом, солим и перчим.

Совет: можно добавить только сметану или майонез по вашему вкусу.

Всыпаем муку и вымешиваем тесто.

Обжариваем оладушки под крышкой на небольшом огне с двух сторон до румяности.

Готовила на ужин уже 1000 раз и все равно не надоедает. Просто, но родные обожают такие оладушки

Картофель режем дольками, солим и перчим, посыпаем специями для картофеля и панировочными сухарями. Перемешиваем массу.

Форму для запекания смазываем маслом и выкладываем картофель в один слой.

Готовила на ужин уже 1000 раз и все равно не надоедает. Просто, но родные обожают такие оладушки

Запекаем 30 минут при 200 градусах до румяности.

 

Подаю оладушки вместе с картофелем и делаю еще вкусный свежий соус из сметаны с тертым огурцом, чесноком и рубленой зеленью. Добавьте ароматные травы и специи и получится просто роскошный вкус.

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