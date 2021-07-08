Картофельные галушки с овощами. Ленивый рецепт для занятых хозяек

Картофельные галушки с овощами .получаются ароматными и безумно вкусными, Вашим домочадцам обязательно понравится
Картофельные галушки с овощами: ингредиенты
- Мука — 4-6 ст. л (четыре-шесть столовых ложек)
- Картофель — 0,5 кг. (пол килограмма)
- Перец болгарский — 1 шт. (одна штука)
- Репчатый лук — 1-2 шт. (одна — две штуки)
- Уксус — по вкусу
- Соль, перец — по вкусу
- Растительное масло — 3 ст. л (три столовые ложки)
Рецепт приготовления:
- Картофель очистите и поставьте вариться на среднем огне.
- Мелко нарезанный лук обжарьте на растительном масле до золотистой корочки.
- Из картофеля сделайте пюре, добавьте 3 ст. л растительного масла, поперчите и посолите. Затем добавьте 3 ст. л муки и перемешайте.
- Тест выложите на присыпанную мукой поверхность и хорошо замесите.
- Болгарский перец обжарьте на сковороде с растительным маслом, добавьте немного уксуса.
- Возьмите одну часть теста, раскатайте в жгут и нарежьте на части по 1,5 см., придайте им округлую форму, пальцами в каждой сделайте небольшую ямку.
- Сварите галушки в кипящей воде, когда тесто всплывёт, значит галушки готовы.
- К ним перед подачей добавьте обжаренный лук и болгарский перец.
Картофельные галушки с овощами — нежные и аппетитные.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии