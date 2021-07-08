Скатерть-Самобранка

5 393 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ира
    спасибо за рецептНереальный ужин з...
  • Анна Эржибова
    Спасибо!аппетитно :)За 10 минут готов...
  • Vladimir Osheschko
    Длинные рецепты не читаю до конца. Проще порезать цукини на 8 ммтровые пятачки. посолить, обвалять в муке и обжарить ...По настоящему вку...

Картофельные галушки с овощами. Ленивый рецепт для занятых хозяек

Картофельные галушки с овощами .получаются ароматными и безумно вкусными, Вашим домочадцам обязательно понравится

Картофельные галушки с овощами: ингредиенты

Картофельные галушки с овощами. Ленивый рецепт для занятых хозяек 4

  1. Мука — 4-6 ст. л (четыре-шесть столовых ложек)
  2. Картофель — 0,5 кг. (пол килограмма)
  3. Перец болгарский — 1 шт. (одна штука)
  4. Репчатый лук — 1-2 шт. (одна — две штуки)
  5. Уксус — по вкусу
  6. Соль, перец — по вкусу
  7. Растительное масло — 3 ст. л (три столовые ложки)

Рецепт приготовления:

Картофельные галушки с овощами. Ленивый рецепт для занятых хозяек 5

Картофельные галушки с овощами. Ленивый рецепт для занятых хозяек 6

  • Картофель очистите и поставьте вариться на среднем огне.
  • Мелко нарезанный лук обжарьте на растительном масле до золотистой корочки.
  • Из картофеля сделайте пюре, добавьте 3 ст. л растительного масла, поперчите и посолите. Затем добавьте 3 ст. л муки и перемешайте.
  • Тест выложите на присыпанную мукой поверхность и хорошо замесите.
  • Болгарский перец обжарьте на сковороде с растительным маслом, добавьте немного уксуса.
  • Возьмите одну часть теста, раскатайте в жгут и нарежьте на части по 1,5 см., придайте им округлую форму, пальцами в каждой сделайте небольшую ямку.
  • Сварите галушки в кипящей воде, когда тесто всплывёт, значит галушки готовы.
  • К ним перед подачей добавьте обжаренный лук и болгарский перец.

Картофельные галушки с овощами — нежные и аппетитные.

Картофельные галушки с овощами

 

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
ГАРНИРЫ
Обсудить

Картина дня

наверх