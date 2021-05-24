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Картофельные галушки с курицей. Сытное и аппетитное кушанье украинской кухни

Картофельные галушки с курицей — настоящее украинское блюдо, с помощью которого Вы сможете разнообразить обычное повседневное меню.

Картофельные галушки с курицей: ингредиенты

Картофельные галушки с курицей

  1. Картофель — 400 гр. (четыреста грамм)
  2. Мука — 350 гр. (триста пятьдесят грамм)
  3. Филе куриное — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  4. Манка — 2 ст. л (две столовые ложки)
  5. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  6. Лук репчатый — 1 шт. (одна штука)
  7. Вода — 30 мл. (тридцать миллилитров)
  8. Чёрный молотый перец — по вкусу
  9. Соль — по вкусу

Пошаговое приготовление:

  • Картофель очистите, нарежьте дольками. Затем отварите в подсоленной воде, превратите в пюре и оставьте остывать.
  • Когда пюре остынет, добавьте к нему манку и яйцо. Тщательно перемешайте и частями добавьте муку. Замесите тесто и дайте ему отдохнуть полчаса.
  • Куриное филе и очищенный репчатый лук отправьте в чашу блендера и измельчите в однородный фарш. Посолите, поперчите, добавьте холодную воду и тщательно перемешайте.
  • По истечении нужного времени тесто разделите на 15 частей, каждую из которых необходимо раскатать в лепёшки.
  • В центре лепёшек выложите по одной столовой ложке готового фарша и соедините края к центру, формируя мешочки.
  • Мешочки скатайте в колобки и отправьте в кипящую воду, дождитесь пока они не всплывут.
    После этого огонь снизьте до минимума и варите галушки ещё 10 минут.
  • При помощи шумовки галушки достаньте из воды и подавайте к столу со сметаной и свежей зеленью. По желанию можете добавить жареный лук.

Картофельные галушки с курицей — отменное украинское блюдо.

Картофельные галушки с курицей. Сытное и аппетитное кушанье украинской кухни 2

Готовьте на здоровье!

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