Картофельные галушки с курицей. Сытное и аппетитное кушанье украинской кухни

Картофельные галушки с курицей — настоящее украинское блюдо, с помощью которого Вы сможете разнообразить обычное повседневное меню.
Картофельные галушки с курицей: ингредиенты
- Картофель — 400 гр. (четыреста грамм)
- Мука — 350 гр. (триста пятьдесят грамм)
- Филе куриное — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Манка — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Лук репчатый — 1 шт. (одна штука)
- Вода — 30 мл. (тридцать миллилитров)
- Чёрный молотый перец — по вкусу
- Соль — по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Картофель очистите, нарежьте дольками. Затем отварите в подсоленной воде, превратите в пюре и оставьте остывать.
- Когда пюре остынет, добавьте к нему манку и яйцо. Тщательно перемешайте и частями добавьте муку. Замесите тесто и дайте ему отдохнуть полчаса.
- Куриное филе и очищенный репчатый лук отправьте в чашу блендера и измельчите в однородный фарш. Посолите, поперчите, добавьте холодную воду и тщательно перемешайте.
- По истечении нужного времени тесто разделите на 15 частей, каждую из которых необходимо раскатать в лепёшки.
- В центре лепёшек выложите по одной столовой ложке готового фарша и соедините края к центру, формируя мешочки.
- Мешочки скатайте в колобки и отправьте в кипящую воду, дождитесь пока они не всплывут. После этого огонь снизьте до минимума и варите галушки ещё 10 минут.
- При помощи шумовки галушки достаньте из воды и подавайте к столу со сметаной и свежей зеленью. По желанию можете добавить жареный лук.
Картофельные галушки с курицей — отменное украинское блюдо.
Готовьте на здоровье!
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