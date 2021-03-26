Нежный и вкусный пирог за копейки! Готовлю по выходным: на моих детей действует безотказно

Рецепты пирогов на кефире пользуются популярностью из-за простоты готовки и небольшого набора продуктов. Получаются такая сдоба очень мягкой и нежной, отлично подходит к чаю и кофе.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мука, 160 г;
- масло сливочное, 100 г;
- яйца, 2 шт;
- ванилин по вкусу;
- соль щепотка;
- разрыхлитель, 1.5 ч.л;
- кефир, 100 мл;
- кофе, 3 ч.л;
- сахар, 180 г.
Процесс приготовления
Яйца соединяем с сахаром и ванилином и взбиваем до белой массы.
Масло сливочное заранее вынимаем из холодильника, чтобы оно стало мягким.
Добавляем масло в массу и взбиваем.
В теплый кефир всыпаем кофе. Перемешиваем и оставляем на 10 минут, чтобы все хорошо растворилось.
Выливаем кефир в массу и взбиваем.
Просеиваем муку, соединяем с разрыхлителем и всыпаем в массу, взбиваем тесто.
Форму застилаем пергаментом и выливаем тесто, равномерно распределяем.
Выпекаем при 180 градусах около 30 – 40 минут. Готовность проверяйте шпажкой.
Остывший пирог можно обсыпать сахарной пудрой или сделать сладкий сироп, можно медовый и пропитать пирог. Вкусно подавать пирог с клюквенным или другим ягодным соусом, шоколадом.
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