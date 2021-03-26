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Нежный и вкусный пирог за копейки! Готовлю по выходным: на моих детей действует безотказно

Рецепты пирогов на кефире пользуются популярностью из-за простоты готовки и небольшого набора продуктов. Получаются такая сдоба очень мягкой и нежной, отлично подходит к чаю и кофе.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • мука, 160 г;
  • масло сливочное, 100 г;
  • яйца, 2 шт;
  • ванилин по вкусу;
  • соль щепотка;
  • разрыхлитель, 1.5 ч.л;
  • кефир, 100 мл;
  • кофе, 3 ч.л;
  • сахар, 180 г.

Процесс приготовления

Яйца соединяем с сахаром и ванилином и взбиваем до белой массы.

Масло сливочное заранее вынимаем из холодильника, чтобы оно стало мягким.

Добавляем масло в массу и взбиваем.

В теплый кефир всыпаем кофе. Перемешиваем и оставляем на 10 минут, чтобы все хорошо растворилось.

Выливаем кефир в массу и взбиваем.

Просеиваем муку, соединяем с разрыхлителем и всыпаем в массу, взбиваем тесто.

Форму застилаем пергаментом и выливаем тесто, равномерно распределяем.

Выпекаем при 180 градусах около 30 – 40 минут. Готовность проверяйте шпажкой.

Нежный и вкусный пирог за копейки! Готовлю по выходным: на моих детей действует безотказно

Остывший пирог можно обсыпать сахарной пудрой или сделать сладкий сироп, можно медовый и пропитать пирог. Вкусно подавать пирог с клюквенным или другим ягодным соусом, шоколадом.

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