Нежный и вкусный пирог за копейки! Готовлю по выходным: на моих детей действует безотказно

Рецепты пирогов на кефире пользуются популярностью из-за простоты готовки и небольшого набора продуктов. Получаются такая сдоба очень мягкой и нежной, отлично подходит к чаю и кофе.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мука, 160 г;

масло сливочное, 100 г;

яйца, 2 шт;

ванилин по вкусу;

соль щепотка;

разрыхлитель, 1.5 ч.л;

кефир, 100 мл;

кофе, 3 ч.л;

сахар, 180 г.

Процесс приготовления

Яйца соединяем с сахаром и ванилином и взбиваем до белой массы.

Масло сливочное заранее вынимаем из холодильника, чтобы оно стало мягким.

Добавляем масло в массу и взбиваем.

В теплый кефир всыпаем кофе. Перемешиваем и оставляем на 10 минут, чтобы все хорошо растворилось.

Выливаем кефир в массу и взбиваем.

Просеиваем муку, соединяем с разрыхлителем и всыпаем в массу, взбиваем тесто.

Форму застилаем пергаментом и выливаем тесто, равномерно распределяем.

Выпекаем при 180 градусах около 30 – 40 минут. Готовность проверяйте шпажкой.