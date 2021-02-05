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Вкусные чебуреки из кабачков – сочное летнее блюдо

Приготовим-ка на ужин вкусные чебуреки из кабачков. Такие чебуреки получаются очень сочными и нежными. Со стола сметаются мгновенно, настолько они всем нравятся.

Чебуреки из кабачков, нужно:

  • четыреста граммов кабачков

Вкусные чебуреки из кабачков – сочное летнее блюдо

  • сто пятьдесят граммов свиного фарша (в принципе можно взять любой фарш)
  • две головки репчатого лука
  • одно яйцо среднего размера
  • три столовые ложки сметаны
  • соль и перец – по вкусу
  • сто миллилитров кефира
  • семь столовых ложек муки

Как приготовить чебуреки из кабачков

Вкусные чебуреки из кабачков – сочное летнее блюдо

Начать надо с заготовки теста:

  • Кабачки хорошо помыть, срезать попки с двух сторон и, не очищая, так как они в этот сезон молодые и очень нежные, натереть на крупной терке.
  • Поместить натертые кабачки в глубокую емкость и посолить по вкусу.
  • Поперчить и вбить яйцо.
  • Добавить сметану и влить кефир.
  • Просеять через мелкое сито муку и замесить тесто. Количество муки нужно регулировать по густоте теста. По густоте тесто должно быть похоже на сметану.

А теперь нужно приготовить начинку:

  • Лук почистить и нарезать мелким кубиком.
  • В сковороду налить растительное масло и хорошо его разогреть.
  • Запустить туда лук и обжарить его до золотистого цвета.
  • Как только лук приобретет золотистый цвет, отключить огонь и отложить сковороду, чтобы лук немного остыл.
  • Лук при помощи шумовки извлечь из сковороды, чтобы лишнее масло не оставалось на нем.
  • Фарш поместить в глубокую емкость и добавить туда обжаренный лук.
  • Посолить, поперчить и все перемешать.

А теперь нужно оформить и прожарить чебуреки:

  • На разогретую с растительным маслом сковороду отправить большую ложку теста.
  • Аккуратно разровнять тесто при помощи силиконовой лопаточки в тонкую лепешку.
  • Огонь установить на средний уровень.

Вкусные чебуреки из кабачков – сочное летнее блюдо

  • На лепешку положить десертную ложку начинки. Также распределить ее тоненьким слоем на одной половинке поверхности теста.
  • Как только тесто поджарится с одной стороны, сложить лепешку так, чтобы ее свободная сторона накрыла бы часть стороны с начинкой.
  • Края теста вилочкой прижать, чтобы тесто схватилось и у нас получился бы чебурек.
  • Продержать так несколько минут, а потом перевернуть на другую сторону.

чебуреки из кабачков

  • Прожаривать еще минуты четыре.
  • Таким же образом поступить и с остальным тестом и начинкой.

Наши вкусные чебуреки готовы.

Положите их на плоскую красивую тарелочку и подайте со сметаной, майонезом или же со сметанно-чесночным соусом.

Чебуреки из кабачков: Видео

Приятного аппетита!

Вкусные чебуреки из кабачков – сочное летнее блюдо - На Кухне

Приготовим-ка на ужин вкусные чебуреки из кабачков. Такие чебуреки получаются очень сочными и нежными. Со стола сметаются мгновенно, настолько они всем нравятся.

Время подготовки: PT

Время приготовления: PT

Общее время: PT

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