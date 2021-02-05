Вкусные чебуреки из кабачков – сочное летнее блюдо

Приготовим-ка на ужин вкусные чебуреки из кабачков. Такие чебуреки получаются очень сочными и нежными. Со стола сметаются мгновенно, настолько они всем нравятся.

Чебуреки из кабачков, нужно:

четыреста граммов кабачков

сто пятьдесят граммов свиного фарша (в принципе можно взять любой фарш)

две головки репчатого лука

одно яйцо среднего размера

три столовые ложки сметаны

соль и перец – по вкусу

сто миллилитров кефира

семь столовых ложек муки

Как приготовить чебуреки из кабачков

Начать надо с заготовки теста:

Кабачки хорошо помыть, срезать попки с двух сторон и, не очищая, так как они в этот сезон молодые и очень нежные, натереть на крупной терке.

Поместить натертые кабачки в глубокую емкость и посолить по вкусу.

Поперчить и вбить яйцо.

Добавить сметану и влить кефир.

Просеять через мелкое сито муку и замесить тесто. Количество муки нужно регулировать по густоте теста. По густоте тесто должно быть похоже на сметану.

А теперь нужно приготовить начинку:

Лук почистить и нарезать мелким кубиком.

В сковороду налить растительное масло и хорошо его разогреть.

Запустить туда лук и обжарить его до золотистого цвета.

Как только лук приобретет золотистый цвет, отключить огонь и отложить сковороду, чтобы лук немного остыл.

Лук при помощи шумовки извлечь из сковороды, чтобы лишнее масло не оставалось на нем.

Фарш поместить в глубокую емкость и добавить туда обжаренный лук.

Посолить, поперчить и все перемешать.

А теперь нужно оформить и прожарить чебуреки:

На разогретую с растительным маслом сковороду отправить большую ложку теста.

Аккуратно разровнять тесто при помощи силиконовой лопаточки в тонкую лепешку.

Огонь установить на средний уровень.

На лепешку положить десертную ложку начинки. Также распределить ее тоненьким слоем на одной половинке поверхности теста.

Как только тесто поджарится с одной стороны, сложить лепешку так, чтобы ее свободная сторона накрыла бы часть стороны с начинкой.

Края теста вилочкой прижать, чтобы тесто схватилось и у нас получился бы чебурек.

Продержать так несколько минут, а потом перевернуть на другую сторону.

Прожаривать еще минуты четыре.

Таким же образом поступить и с остальным тестом и начинкой.

Наши вкусные чебуреки готовы.

Положите их на плоскую красивую тарелочку и подайте со сметаной, майонезом или же со сметанно-чесночным соусом.

Чебуреки из кабачков: Видео

Приятного аппетита!