Вкусные чебуреки из кабачков – сочное летнее блюдо

Приготовим-ка на ужин вкусные чебуреки из кабачков. Такие чебуреки получаются очень сочными и нежными. Со стола сметаются мгновенно, настолько они всем нравятся.
Чебуреки из кабачков, нужно:
- четыреста граммов кабачков
- сто пятьдесят граммов свиного фарша (в принципе можно взять любой фарш)
- две головки репчатого лука
- одно яйцо среднего размера
- три столовые ложки сметаны
- соль и перец – по вкусу
- сто миллилитров кефира
- семь столовых ложек муки
Как приготовить чебуреки из кабачков
Начать надо с заготовки теста:
- Кабачки хорошо помыть, срезать попки с двух сторон и, не очищая, так как они в этот сезон молодые и очень нежные, натереть на крупной терке.
- Поместить натертые кабачки в глубокую емкость и посолить по вкусу.
- Поперчить и вбить яйцо.
- Добавить сметану и влить кефир.
- Просеять через мелкое сито муку и замесить тесто. Количество муки нужно регулировать по густоте теста. По густоте тесто должно быть похоже на сметану.
А теперь нужно приготовить начинку:
- Лук почистить и нарезать мелким кубиком.
- В сковороду налить растительное масло и хорошо его разогреть.
- Запустить туда лук и обжарить его до золотистого цвета.
- Как только лук приобретет золотистый цвет, отключить огонь и отложить сковороду, чтобы лук немного остыл.
- Лук при помощи шумовки извлечь из сковороды, чтобы лишнее масло не оставалось на нем.
- Фарш поместить в глубокую емкость и добавить туда обжаренный лук.
- Посолить, поперчить и все перемешать.
А теперь нужно оформить и прожарить чебуреки:
- На разогретую с растительным маслом сковороду отправить большую ложку теста.
- Аккуратно разровнять тесто при помощи силиконовой лопаточки в тонкую лепешку.
- Огонь установить на средний уровень.
- На лепешку положить десертную ложку начинки. Также распределить ее тоненьким слоем на одной половинке поверхности теста.
- Как только тесто поджарится с одной стороны, сложить лепешку так, чтобы ее свободная сторона накрыла бы часть стороны с начинкой.
- Края теста вилочкой прижать, чтобы тесто схватилось и у нас получился бы чебурек.
- Продержать так несколько минут, а потом перевернуть на другую сторону.
- Прожаривать еще минуты четыре.
- Таким же образом поступить и с остальным тестом и начинкой.
Наши вкусные чебуреки готовы.
Положите их на плоскую красивую тарелочку и подайте со сметаной, майонезом или же со сметанно-чесночным соусом.
Чебуреки из кабачков: Видео
Приятного аппетита!
Вкусные чебуреки из кабачков – сочное летнее блюдо - На Кухне
Приготовим-ка на ужин вкусные чебуреки из кабачков. Такие чебуреки получаются очень сочными и нежными. Со стола сметаются мгновенно, настолько они всем нравятся.
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