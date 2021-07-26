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Запечённая куриная грудка. Готовим как жульен и получаем вкуснейшее блюдо

Запечённая куриная грудка — очень вкусное и запоминающееся блюдо, Вам очень понравится.

Запечённая куриная грудка: ингредиенты

Запечённая куриная грудка

  1. Молоко — 200 мл. (двести миллилитров)
  2. Курное филе — 700 гр. (семьсот грамм)
  3. Картофель — 3 шт. (три штуки)
  4. Лук — половина луковицы
  5. Сметана — 100 гр. (сто грамм)
  6. Чеснок — 3 з. (три зубчика)
  7. Яйца — 3 шт. (три штуки)
  8. Помидоры черри
  9. Сыр
  10. Чёрный перец и соль — по вкусу

Способ приготовления:

Запечённая куриная грудка. Готовим как жульен и получаем вкуснейшее блюдо 2

  • Сперва необходимо сделать формочки из фольги, вокруг дна стеклянной трёхлитровой банки обмотать фольгу, затем банку вынуть — и фирма готова.
  • Небольшими кубиками нарежьте курицу, переложите в глубокую миску и залейте молоком. Картошку нарежьте кружочками и выложите в форму первым слоем, сверху выложите несколько пластинок чеснока и лук, посолите, поперчите и выложите курицу.
  • Смешайте сметану с яйцами в отдельной ёмкости и получившуюся смесь разлейте по формочкам, сверху выложите нарезанный пластинами помидор, присыпьте сыром и поставьте в духовку при 140 градусах.
  • Можете подавать на тол прямо в формочках.

Запечённая куриная грудка: Видео

Приятного аппетита!

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