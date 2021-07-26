Запечённая куриная грудка. Готовим как жульен и получаем вкуснейшее блюдо

Запечённая куриная грудка — очень вкусное и запоминающееся блюдо, Вам очень понравится.
Запечённая куриная грудка: ингредиенты
- Молоко — 200 мл. (двести миллилитров)
- Курное филе — 700 гр. (семьсот грамм)
- Картофель — 3 шт. (три штуки)
- Лук — половина луковицы
- Сметана — 100 гр. (сто грамм)
- Чеснок — 3 з. (три зубчика)
- Яйца — 3 шт. (три штуки)
- Помидоры черри
- Сыр
- Чёрный перец и соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Сперва необходимо сделать формочки из фольги, вокруг дна стеклянной трёхлитровой банки обмотать фольгу, затем банку вынуть — и фирма готова.
- Небольшими кубиками нарежьте курицу, переложите в глубокую миску и залейте молоком. Картошку нарежьте кружочками и выложите в форму первым слоем, сверху выложите несколько пластинок чеснока и лук, посолите, поперчите и выложите курицу.
- Смешайте сметану с яйцами в отдельной ёмкости и получившуюся смесь разлейте по формочкам, сверху выложите нарезанный пластинами помидор, присыпьте сыром и поставьте в духовку при 140 градусах.
- Можете подавать на тол прямо в формочках.
Запечённая куриная грудка: Видео
Приятного аппетита!
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