Готовлю вкусные пирожки в духовке: неделю мягкие, тесто воздушное, нежное, как пух

Дрожжевое тесто на кефире получается очень воздушным, если вы все сделаете именно так, как указано в рецепте. Желательно все продукты заранее выставить на стол, чтобы они были комнатной температуры.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кефир нагретый, 200 г;

яйца, 2 шт;

соль щепотка;

дрожжи свежие, 25 г или сухие, 1.5 ч.л;

сахар, 1 ст.л;

масло сливочное, 2.5 ст.л;

мука, около 4 стаканов.

Для приготовления начинки необходимо:

творог, 150 г;

орехи грецкие, 2 ст.л;

сахар по вкусу;

сметана, 60 г;

абрикосы 6 – 7 шт.

Процесс приготовления

В теплом кефире растворяем дрожжи с сахаром. Перемешиваем до однородности.

Всыпаем несколько ложек просеянной муки, перемешиваем и оставляем на 20 минут, чтобы появилась пена.

Яйца смешиваем с остальным сахаром и солью, перемешиваем.

Смешиваем опару с яйцом, всыпаем частями муку.

Совет: количество муки может отмечаться, поэтому смотрите по своему тесту, но не переборщите.

Вливаем растопленное сливочное маслом и хорошо вымешиваем массу.

Накрываем тесто и оставляем в тепле на 1 – 1.5 часа.

Орехи измельчаем и смешиваем с другими продуктами для начинки. Наполнитель берите любой по своему вкусу, отлично подходит яблочная – как раз сезон свежих фруктов.

Формируем пирожки и выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Накрываем и оставляем на 10 минут.

Взбиваем желток с молоком и смазываем пирожки. Если смешаете со сметаной, пирожки будут глянцевыми, красивыми.

Выпекаем сдобу при 200 градусах около 20 минут, но смотрите по своей духовке.

Пирожки будут мягкими и нежными, воздушными, с ароматной и нежной начинкой.