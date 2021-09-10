Готовлю вкусные пирожки в духовке: неделю мягкие, тесто воздушное, нежное, как пух

Дрожжевое тесто на кефире получается очень воздушным, если вы все сделаете именно так, как указано в рецепте. Желательно все продукты заранее выставить на стол, чтобы они были комнатной температуры.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кефир нагретый, 200 г;
- яйца, 2 шт;
- соль щепотка;
- дрожжи свежие, 25 г или сухие, 1.5 ч.л;
- сахар, 1 ст.л;
- масло сливочное, 2.5 ст.л;
- мука, около 4 стаканов.
Для приготовления начинки необходимо:
- творог, 150 г;
- орехи грецкие, 2 ст.л;
- сахар по вкусу;
- сметана, 60 г;
- абрикосы 6 – 7 шт.
Процесс приготовления
В теплом кефире растворяем дрожжи с сахаром. Перемешиваем до однородности.
Всыпаем несколько ложек просеянной муки, перемешиваем и оставляем на 20 минут, чтобы появилась пена.
Яйца смешиваем с остальным сахаром и солью, перемешиваем.
Смешиваем опару с яйцом, всыпаем частями муку.
Совет: количество муки может отмечаться, поэтому смотрите по своему тесту, но не переборщите.
Вливаем растопленное сливочное маслом и хорошо вымешиваем массу.
Накрываем тесто и оставляем в тепле на 1 – 1.5 часа.
Орехи измельчаем и смешиваем с другими продуктами для начинки. Наполнитель берите любой по своему вкусу, отлично подходит яблочная – как раз сезон свежих фруктов.
Формируем пирожки и выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Накрываем и оставляем на 10 минут.
Взбиваем желток с молоком и смазываем пирожки. Если смешаете со сметаной, пирожки будут глянцевыми, красивыми.
Выпекаем сдобу при 200 градусах около 20 минут, но смотрите по своей духовке.
Пирожки будут мягкими и нежными, воздушными, с ароматной и нежной начинкой.
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