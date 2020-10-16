Скатерть-Самобранка

5 227 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир К
    Вот такую я точно сделаю!Вы забудете о кол...
  • Oertel Elena
    спасибоЗабытый советский...
  • chehoval
    А лимон когда задействовать?Рыба по-польски: ...

Арахисовая паста без сахара: полезный рецепт для тех, кто хочет похудеть

Арахисовая паста без сахара! Получается очень полезной. В ней масса нужных витаминов, для организма человека. Конечно ею не стоит злоупотреблять, особенно тем, кто следит за своей фигурой!

Арахисовая паста без сахара: ингредиенты

Арахисовая паста без сахара

  1. 500 (пятьсот) гр – орехов. Арахиса или любых других. Или вообще смешайте, сделайте микс из любимых вами орехов
  2. Соль по вкусу
  3. 3 (три) ст. ложки – меда
  4. Или же можете взять шоколад, любимые сухофрукты

Арахисовая паста без сахара: рецепт

Арахисовая паста без сахара

  • Орешки будем обжаривать. Так паста получится намного вкуснее. Я буду запекать в духовке. Вы же можете обжарить на сухой сковороде. Итак, разогреваю духовку до 180 градусов и запекаю 15 минут. Но каждые 5 минут перемешивать. Орешки
  • После чего дайте арахису остыть. Измельчите орехи при помощи блендера. А какое состояние вы хотите, смотрите уже сами. Совсем в порошок или нет
  • Потом добавьте мед и еще раз перемелите
  • Можно добавить сухофруктов мелко нарезанных. Немного соли не помешает. Буквально щепотку
  • Разложите пасту по баночкам

Арахисовая паста без сахара

Арахисовая паста без сахара готова: Видео

Можно намазать на хлеб. Получится сытный завтрак. Можно есть ложкой с чаем! Объедение! Обязательно приготовьте такую вкуснотищу!

Ссылка на первоисточник
ДЕСЕРТЫ
Обсудить

Картина дня

наверх